Lo que le pasa a la batería de tu celular si lo dejas cargando durante toda la noche

Un hábito que muchas personas tienen es dejar cargando su celular durante toda la noche , y aunque parecería que esta práctica podría ser conveniente para ahorrar tiempo y tener la batería de nuestro móvil siempre al 100%, la realidad es que podría estar perjudicando la vida útil de nuestro dispositivo. Por eso a continuación te decimos qué le pasa a la batería de tu celular si lo dejas cargando toda la noche.

¿Qué le pasa a la batería de mi celular si lo dejo cargando toda la noche?

Dejar el celular cargando toda la noche es una práctica común, pero puede tener un impacto en la vida útil de la batería a largo plazo. Los teléfonos actuales están diseñados para dejar de cargar una vez que alcanzan el 100% de su capacidad, lo que evita el sobrecalentamiento y la sobrecarga. Sin embargo, mantener el dispositivo conectado durante varias horas después de haber alcanzado la carga completa puede generar un estrés innecesario en la batería , disminuyendo su capacidad con el tiempo. Además, la exposición constante a una fuente de energía prolongada puede aumentar la temperatura, un factor que también contribuye al deterioro de la batería a largo plazo.

La forma correcta de cargar la batería de tu celular

Para maximizar la vida útil de la batería de tu celular, es importante seguir algunas prácticas recomendadas. En primer lugar, lo ideal es mantener el nivel de carga entre un 20% y un 80%, evitando tanto descargas completas como cargas al 100% de manera constante.

Es importante saber que los ciclos de carga parcial son menos dañinos que una carga completa, ya que los iones de litio, componentes esenciales en la mayoría de baterías, funcionan mejor en un rango moderado de carga. Por ello, es importante utilizar cargadores originales o certificados y evitar exponer el teléfono a altas temperaturas mientras se carga, pues estas prácticas pueden ayudar significativamente a conservar la batería.

¿Qué pasa si desconecto mi celular antes del 100%?

Desconectar el celular antes de que alcance el 100% no daña la batería. De hecho, este hábito puede ser beneficioso. Las baterías de iones de litio, presentes en la mayoría de los dispositivos móviles, se desgastan más lentamente cuando no se cargan completamente en cada ciclo. Por lo tanto, no es necesario esperar a que la batería esté al 100% cada vez que cargamos nuestro celular. Es así que cargar en pequeños intervalos ayuda a reducir el estrés en la batería y prolongar su vida útil a largo plazo.