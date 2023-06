Extranjeros en México, ¿Qué obligaciones fiscales deben cumplir?

En los últimos años, México se ha convertido en el destino favorito de los extranjeros para comenzar una nueva vida, pues muchos de ellos aseguran que es un país en el que pueden crecer y desarrollarse profesionalmente; sin embargo, como todos los mexicanos ellos también deben cumplir con sus obligaciones fiscales.

De acuerdo con el último reporte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en México viven alrededor de un millón 197 mil 624 extranjeros, lo que representa el 0.94% de la población de nuestro país.

¿Qué impuestos pagan los extranjeros en México?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) señala que los extranjeros deben pagar impuestos como no residentes de México las personas físicas que no tengan casa habitación en este país, y en caso de contar con una, los ingresos no deben superar el 51% de su ganancia anual total, ¿pero qué impuestos deben pagar?

Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Impuesto empresarial a tasa única (IETU).

Los extranjeros que sean residentes en México y generen ingresos en el país, se les considera contribuyentes, por lo que deben cumplir con las mismas obligaciones fiscales que las y los mexicanos, todo dependerá del régimen en el que estos se encuentren.

¿Cuál es el régimen fiscal para extranjeros?

De acuerdo con autoridades, el régimen fiscal en los que deben registrarse los extranjeros que viven y trabajan en México, es el “Régimen Fiscal: 616 – Sin Obligaciones Fiscales”, es importante que este también este dado de alta en la nueva versión CFDI 4.0.

Por otro lado, existe un RFC genérico para los extranjeros, el cual les permite emitir sus facturas o comprobantes fiscales; el cual permite que estas personas puedan informar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la operación, cuando se ignore el RFC del receptor.

¿Qué necesita un extranjero para trabajar en México?

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, si un extranjero busca residir y trabajar en México, es necesario que cuente con el visado correspondiente que le permita la entrada y la estancia en nuestro país, ¿cuáles son los requisitos?

Visa de residente temporal por solvencia económica: Este documento se tramita cuando una persona extranjera será trasladada a una empresa en México , y su nómina seguirá siendo pagada desde el país de donde vino.

Este documento se tramita cuando una persona será trasladada a una empresa en , y su nómina seguirá siendo pagada desde el país de donde vino. Visa residente temporal por oferta de empleo: Cuando una persona extranjera estará en una empresa mexicana, en la cual realizará una actividad remunerada.



Es importante aclarar que para la expedición de estas visas, los extranjeros deben contar con una oferta de trabajo o algún proyecto previamente acordado con alguna empresa, para la posible expedición de este documento.