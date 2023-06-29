¿Cuánto tiempo le queda a Cuitláhuac García como gobernador de Veracruz?

Veracruz, actualmente gobernado por Morena, tiene amplias posibilidades de volver a ganar la mayoría para las elecciones 2024 cuando termine el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, uno de los políticos más cercanos al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por convertirse en el primero del partido guinda en llevarse la victoria de dicha entidad.

El Ingeniero Mecánico Electricista, egresado de la Universidad Veracruzana, realizó una maestría en Ingeniería Eléctrica en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y otra en Ciencias en Control Avanzado por la Universidad de Manchester, Inglaterra; ha sido diputado federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y actualmente, gobernador de Veracruz.

¿Qué partidos han gobernado en Veracruz desde su formación?

La historia política de Veracruz ha sido marcada por el bastión del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes tomaron la batuta desde hace años; sin embargo, en las últimas elecciones los ciudadanos apostaron por el cambio y un nuevo partido llegó.



Miguel Alemán Velasco ( 01/12/1998 a 30/11/2004), representó al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

( 01/12/1998 a 30/11/2004), representó al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Fidel Herrera Beltrán ( 01/12/2004 a 30/11/2010) representó al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

( 01/12/2004 a 30/11/2010) representó al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Javier Duarte de Ochoa ( 01/12/2010 a 12/10/2016) formó parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

( 01/12/2010 a 12/10/2016) formó parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Flavino Ríos Alvarado (12/10/2016 a 30/11/2016), de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

(12/10/2016 a 30/11/2016), de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Miguel Ángel Yunes Linares (01/12/2016 a 30/11/2018), miembro del Partido Acción Nacional (PAN).

(01/12/2016 a 30/11/2018), miembro del Partido Acción Nacional (PAN). Cuitláhuac García Jiménez ( 01/12/2018 a 30/11/2024) representa al Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

¿Cuánto dura en el poder el gobernador de Veracruz?

Actualmente la Ley indica que el gobernador de Veracruz tiene una vigencia de seis años en el cargo, el actual dirigente Cuitláhuac García Jiménez inició el 1 de diciembre de 2018 y está marcado que el 30 de noviembre del 2024 dejará el cargo.

En 2018, Cuitláhuac García se convirtió en el gobernador de Veracruz tras obtener un millón 667 mil votos, en segundo lugar quedó Miguel Ángel Yunes Márquez, quien obtuvo un apoyo del 38.39%; en tercer puesto el candidato del PRI y Partido Verde, José Francisco Yunes Zorrilla, quien apenas contabilizó el 13.96%.

De retache de la CDMX a Xalapa, sostuve reuniones con Dr. Gerardo Díaz, Secretario de Salud y el Director administrativo de Sesver, Jorge Sisniega, así mismo revisamos con alcaldes y el equipo organizador, los detalles de la próxima rodada 🚴🏽‍♀️🚴🏽🚴🏻‍♂️ que haremos de Carlos A. Carrillo… pic.twitter.com/X1lzWKd0XA — Cuitláhuac García (@CuitlahuacGJ) June 22, 2023

¿Cuándo hay elecciones para votar por el próximo gobernador de Veracruz?

Miles de ciudadanos saldrán a votar el próximo 2 de junio del 2024 en lo que se esperan sean las elecciones más grandes de la entidad, mismas que estarán coordinadas por el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) y el Instituto Nacional Electoral (INE), en esta fecha no sólo decidirán el nuevo gobernador, también se elegirán a cincuenta diputados.

La designación de la LXVII Legislatura será de treinta diputados electos por mayoría relativa y veinte designados por representación proporcional, es decir, por un periodo de tres años.