¿No más Peso Pluma? AMLO se lanza contra la música que fomenta las drogas

En medio del abrumador éxito de Peso Pluma como uno de los artistas más escuchados a nivel mundial, su música ha posicionado nuevamente a los “corridos” como un género referencia de México, por lo que el tema ha sido tocado por el presidente AMLO en varias ocasiones, en especial por aquellas canciones en las que hace referencia a la violencia y al consumo de drogas.

Fue en la última conferencia mañanera en la que López Obrador volvió a tocar el punto, ya que tenía el rubro “pendiente” de presentar canciones a los jóvenes que no estuvieran relacionadas con el narcotráfico sin salirse del regional mexicano, con el objetivo de “que no los enganchen con la música que fomenta el consumo de droga, que fomenta la violencia”.

A pesar de que Peso Pluma no es el único involucrado en este tipo de composiciones que hacen apología al delito, es el principal referente en la actualidad debido a su fuerte convocatoria en México y Estados Unidos, por lo que el propio cantante mexicano ha afirmado que puede no ser el mejor ejemplo para los niños.

IG/Peso Pluma

¿Qué dijo AMLO sobre los “corridos tumbados” y la música que hace apología a las drogas?

“Quedamos de que vamos a presentarle a los jóvenes para que no los enganchen con la música que fomenta el consumo de droga, que fomenta la violencia, para que no los enganchen con esa música”, explicó el titular del Ejecutivo Federal en conferencia de prensa; sin embargo, fue puntual y aseguró que no se van a prohibir este tipo de composiciones en el género.

Sin prohibir, prohibido prohibir. No hay censura. Pueden seguir produciendo esa música, cantando esa música, difundiendo esa música libremente AMLO en conferencia mañanera

A pesar de esta aclaración, fue congruente con su discurso y explicó que su gobierno tiene la obligación de orientar a buen puerto a las nuevas generaciones, por lo que puso la primera de varias canciones, al parecer cercanos al regional mexicano, que pueden escuchar los jóvenes sin necesidad de estar vinculados con el narcotráfico o temas adyacentes.

“Hay un amplio repertorio de canciones que no tienen que ver con las drogas ni con la violencia, que tienen que ver con el amor”, explicó AMLO, antes de dar pie a la famosa canción de Grupo Frontera, titulada “No se va”, la cual aseguró que está buenísima e invitó a los jóvenes a escucharla.

De esta forma dio a pie a su lucha por impedir que los jóvenes se acerquen a la música que hace referencia al consumo de drogas y todo lo relacionado con el narcotráfico.