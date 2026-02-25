Tráfico y bloqueos en carreteras de México HOY 25 de febrero 2026
Estado de los caminos este 25 de febrero: Infórmate sobre los percances registrados en las carreteras, las interrupciones y la intensidad de tráfico.
Sigue de cerca las actualizaciones sobre la red carretera nacional para este miércoles 25 de febrero. Te presentamos el reporte detallado que incluye accidentes en curso, tramos con cierres parciales por construcción y la carga vehicular en las casetas de peaje más importantes de México. Planifica tu ruta y maneja con cuidado.
Tráfico y bloqueos en carreteras de México HOY 25 de febrero 2026
Aviso de Tránsito: Percance vehicular a la altura de CDI
Este 25 de febrero de 2026, minutos después de las 08:00 horas, se registró un choque entre vehículos particulares, específicamente en la zona del CDI. El personal de auxilio vial ya se dirige al lugar para brindar apoyo y liberar la vía. Se recomienda a los automovilistas circular con extrema precaución al transitar por este tramo.
📢#AVISO 25 febrero 2026, 08:05 hrs. ➡️ Se reporta percance entre vehículos particulares a la altura de CDI 🚕 🚗 ◀️🆘▶️ #AutopistaUrbanaNorte ⛔️Auxilio vial en camino 🚧.— Autopista Urbana Norte (@AUrbanaNorte) February 25, 2026
Maneje con precaución 🚦⚠️
Restablecimiento de la circulación en la carretera Guadalupe Aguilera-Guanaceví
Se informa que la circulación ha sido restablecida en la carretera Guadalupe Aguilera-Guanaceví (con Ramal a los Herrera), específicamente a la altura del kilómetro 079+500, tras la atención de un percance vial. Aunque la vía se encuentra libre, se exhorta a los conductores a mantener la vigilancia y manejar con precaución por la zona.
#VíaLibre en #Durango tras #AccidenteVial cerca del km 079+500, de la carretera Guadalupe Aguilera-Guanaceví/con Ramal a los Herrera libre. Maneje con precaución.— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 25, 2026