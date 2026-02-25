Tráfico y bloqueos en carreteras de México HOY 25 de febrero 2026

Se informa que la circulación ha sido restablecida en la carretera Guadalupe Aguilera-Guanaceví (con Ramal a los Herrera), específicamente a la altura del kilómetro 079+500, tras la atención de un percance vial. Aunque la vía se encuentra libre, se exhorta a los conductores a mantener la vigilancia y manejar con precaución por la zona.

#VíaLibre en #Durango tras #AccidenteVial cerca del km 079+500, de la carretera Guadalupe Aguilera-Guanaceví/con Ramal a los Herrera libre. Maneje con precaución. — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 25, 2026