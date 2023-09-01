¿Qué pasa en las cárceles de Ecuador; hay custodios retenidos en Turi?

Las cárceles de Ecuador se han vuelto una pesadilla donde ocurren todo tipo de crímenes, desde motines, masacres y hasta secuestros de los custodios en las propias prisiones.

Ante este panorama, a mediados de julio, las autoridades ordenaron estado de excepción en todas las cárceles, así como la incursión de más de 270 mil militares y policías a la penitenciaría del Litoral, ubicada en Guayaquil, considerada la más peligrosa del país.

Ataques en las cárceles de Ecuador en 2023

El caso más reciente ocurrió este 31 de agosto, cuando se reportó un incendió en el centro de detención para menores “Virgilio Guerrero”, luego de que un grupo de adolescentes incendiaron colchones en un supuesto intento de motín.

El 30 de agosto se reportaron dos intentos de motín; uno en el reclusorio de Cuenca y el segundo en el centro de Azogue, ambas cárceles controladas por Los Lobos. Esto como respuesta a un cateo realizado en Latacunga. Algunos policías se encuentran retenidos por reclusos.

#URGENTE| Escuche el mensaje de policías y guías penitenciarios retenidos por reclusos en cárceles de #Ecuador.



Video difundido en redes sociales. pic.twitter.com/nxHvwckIoT — Diario El Mercurio (@elmercurioec) August 31, 2023

En la penitenciaria del Litoral, la más peligrosa del país, se han registrado varios enfrentamientos entre líderes de bandas criminales, así como intentos de motín.

El último ocurrió en julio, previo al estado de excepción. En el ataque murieron 31 presos, algunos de ellos fueron descuartizados. Las autoridades rescataron 11 cadáveces y 29 partes de cuerpos.

#ATENCIÓN

Internos se encuentran nuevamente concentrados en la terraza de la cárcel de Turi, en Cuenca. Los moradores del barrio aledaño al penal aseguran que escuchan gritos. pic.twitter.com/t8NrhDC1ju — Ecuador En Directo (@EcEnDirecto) August 31, 2023

En febrero, siete custodios de la cárcel de Turi fueron retenidos en un pabellón durante más de una hora por los reos. El secuestro ocurrió cuando se realizaba el cambio de turno.

En abril, nuevamente los presos de Turi secuestraron a custodios para exigir que regresaran varias integrantes del grupo delictivo conocido como Los Lobos, quienes fueron enviados a otros centros.

En la cárcel de Turin también se registraron dos masacres, la primera ocurrió en 2021, donde murieron 34 presos en un amotinamiento. El enfrentamiento ocurrió entre bandas delictivas por el control del reclusorio.

En 2022, se suscitó la segunda masacre en una lucha sangrienta en Ecuador por el control para la venta y distribución de drogas en el penal que dejó un saldo de 21 muertos.