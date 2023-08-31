VIDEO: Se registra incendio en centro de detención de menores en Ecuador

Se registró un incendio en un centro de detenciones de menores en Quito, capital de Ecuador. Este nuevo incidente coincide con las explosiones de dos coches bombas en el país que ocurrieron hace unas horas.

En redes sociales circularon imágenes del momento en que las llamas consumían uno de los pabellones del centro "Virgilio Guerrero" ubicado en Quito.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de adolescentes presuntamente comenzó el incendio prendiendo fuego a unos colchones en un intento de motín. Alrededor de 50 internos fueron evacuados a uno de los patios del centro para mantenerlos a salvo.

"un grupo de adolescentes incendiaron colchones, ante lo cual las autoridades del centro tomaron acciones para salvaguardar la integridad de los adolescentes", informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI).

Minutos más tarde, el cuerpo de bomberos de Quito informó que el incendio estructural en el sector del Inca había sido controlado y comenzaron con las labores de enfriamiento.

Dos explosiones de coche bomba en Ecuador

El incendio en el centro de reclusión de menores ocurrió unas horas después de dos explosiones de coches bomba también en Quito. Las autoridades indicaron que podrían tratarse de ataques dirigidos a centros penitenciarios, ya que ocurrió tras una redada en la cárcel de Latacunga.

Las detonaciones ocurrieron frente a edificios vinculados al SNAI, lo que las autoridades atribuyeron a una presunta respuesta del crimen organizado contra los operativos que están realizando en las cárceles del país, y donde han decomisado drogas, armas y otros objetos prohibidos en las prisiones.