Comida cruda y sin salón: Denuncian fraude de 600 mil pesos en graduación de secundaria en Monterrey

La graduación de secundaria que se celebró a finales de junio en la colonia Los Urdiales, de Monterrey, Nuevo León, terminó en una protesta por presunta opacidad económica y un supuesto fraude por 600 mil pesos pagados por los padres de familia.

El conflicto en la secundaria Emma Godoy por presunto fraude en graduación: qué ocurrió realmente

El comité organizador cobró 3 mil 500 pesos por cada estudiante durante abril de 2026; sin embargo, el día de la fiesta de graduación, el salón de fiestas no estaba pagado y las promesas de la organización no se cumplieron.

Padres y madres detallan que varios servicios contratados nunca se entregaron o llegaron en malas condiciones. Una afectada relató a Azteca Noticias que no había nada de lo que les habían prometido, como una mesa de dulces, y que incluso la comida que les sirvieron estaba cruda.

“Nos dejaron entrar al salón media hora después de la hora acordada y eso porque estuvimos presionando y fue una mamá a pagarlo con su tarjeta de crédito”, afirmó una madre de familia afectada.

Padres de familia denuncian falta de transparencia tras fiesta de graduación en Monterrey

El malestar aumentó al comprobar que el comité presentó solo notas de compra genéricas como prueba y no facturas oficiales. Ello generó molestia, ya que dichos documentos se pueden “comprar en la papelería” y alterar sus cantidades.

“El día de la graduación fue cuando se dieron cuenta, cuando se destapó todo, fue un robo. No sabemos dónde está todo el dinero y queremos respuestas”, comentó otra madre afectada.

Falta de transparencia y acciones legales ante la Fiscalía

Ante la falta de transparencia, las familias analizan presentar una denuncia ante la Fiscalía, ya que la mujer que organizó toda la fiesta no contesta sus llamadas, pero tienen su domicilio y su nombre completo.

“Se va a proceder con una denuncia penal porque esto no es justo ni para los padres de familia que se esforzaron en pagar la graduación que no fueron 10 pesos, ni para los niños”, dijo una de las denunciantes.

Este martes, los padres se reunieron para exigir explicaciones. Aunque parte del comité que organizó la graduación señala a una persona como responsable del supuesto desfalco, la dirección de la escuela secundaria Emma Godoy manifestó que abrirá una investigación para aclarar los hechos y apoyar en el caso.

