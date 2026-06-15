Las reglas vigentes sobre los tatuajes y estatura para ingresar al Ejército Mexicano

Aunque muchas personas aspiran a ingresar al Ejército Mexicano, una de las dudas más frecuentes es si aceptan a aspirantes que tengan tatuajes o cuál es la estatura necesaria.

La Secretaría de la Defensa Nacional tiene normas estrictas sobre las características que deben tener las personas que aspiren a tener una carrera militar, con el fin de mantener su disciplina.

En qué partes del cuerpo pueden estar los tatuajes

Hace varios años, tener tinta en la piel significaba una descalificación automática inmediata. Hoy en día, la Defensa permite a los aspirantes portar tatuajes, siempre y cuando cumplan con lineamientos físicos estrictos.

Tú puedes tener diseños en zonas del cuerpo que el uniforme militar de la institución cubre por completo. Específicamente, el reglamento rechaza tatuajes en manos, brazos, cuello y cara.

Vale la pena recordar que los candidatos deben respetar las reglas de tamaño de los tatuajes, ya que no pueden medir más de diez por diez centímetros de área.

Además, si tienes varios diseños distintos, la suma total de tatuajes no debe rebasar el diez por ciento de la superficie corporal total. El Ejército Mexicano también evalúa rigurosamente el contenido y significado de las imágenes. No está permitido portar diseños que ofendan la moral, falten al respeto a las instituciones o hagan apología del delito.

Qué estatura mínima debo tener si quiero ingresar al Ejército

Más allá de las reglas sobre tatuajes en el Ejército Mexicano, la talla representa otro requisito fundamental que debes cumplir sin excepción alguna. La Defensa establece medidas mínimas específicas que varían según el género del aspirante y el plantel o rama militar a la que deseas ingresar. Para el reclutamiento general en unidades, dependencias e instalaciones, los hombres deben medir al menos 1.63 metros, mientras que las mujeres deben alcanzar un mínimo de 1.56 metros.

Si tú buscas ingresar a áreas especializadas como la Escuela Militar de Aviación, los requerimientos de estatura aumentan significativamente. Tanto hombres como mujeres necesitan una talla mínima de 1.63 metros para pilotar las aeronaves militares.

¿Los tatuajes visibles son motivo de rechazo?

Sí, las autoridades de las fuerzas armadas consideran los tatuajes visibles como un motivo de rechazo definitivo y rotundo durante el proceso de admisión. Al momento de vestir el uniforme oficial, la tinta debe permanecer completamente oculta a la vista. Esto significa que no puedes tener tatuajes en las manos, los brazos, el cuello o la cara.