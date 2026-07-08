Sepultan a Mariel Romero de 16 años, atropellada en Monterrey, Nuevo León; esto sabemos del caso

Mariel Romero Díaz, de 16 años, fue despedida por familiares y amigos tras fallecer el pasado sábado 4 de julio de 2026 después de ser atropellada en la avenida Raúl Rangel Frías, en Monterrey, Nuevo León. La joven recibió una misa de cuerpo presente y fue sepultada en el panteón del Roble mientras las autoridades mantienen la búsqueda del conductor presuntamente responsable.

Estado de salud de la joven sobreviviente al atropellamiento en Monterrey

Isabella, de 15 años, continúa hospitalizada con lesiones graves tras el mismo incidente. Amistades de las víctimas informaron que Isabella ya fue sometida a una primera cirugía y permanece bajo atención médica a la espera de una segunda intervención.

Localizan camioneta involucrada en atropello de Mariel Romero en Salinas Victoria

La camioneta presuntamente involucrada en el atropello fue localizada casi dos días después del accidente en la colonia Bosques de Castilla, en el municipio de Salinas Victoria, a unos 34 kilómetros del lugar del hecho. El vehículo presentaba daños frontales y en el parabrisas, lo que es señal del fuerte impacto.

El hallazgo se logró tras el seguimiento de cámaras de videovigilancia, con lo cual encontraron que la unidad estaba estacionada frente a un domicilio.

Denuncian falta de seguridad vial en la zona donde atropellaron a Mariel Romero

En el punto donde ocurrió el siniestro hay al menos tres cámaras del C4 de Monterrey, instaladas a un costado de una farmacia. Testigos y locatarios describen el cruce como peligroso: no existen semáforos ni reductores de velocidad; los pasos peatonales son poco visibles y el tránsito suele ser escaso en el sitio.

Según testimonios de locatarios, Mariel e Isabella cruzaban por el paso peatonal cuando una camioneta que descendía por la avenida Raúl Rangel Frías, presuntamente a alta velocidad, las impactó. Mariel salió proyectada varios metros; Isabella quedó cerca de la banqueta.

Una comparativa de velocidad realizada por Azteca Noticias muestra que vehículos que descienden por esa avenida alcanzan velocidades de entre 80 y 100 kilómetros por hora. Las autoridades continúan las investigaciones para localizar al conductor y determinar responsabilidades en el siniestro.