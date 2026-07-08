¿Ahorros de emergencia? Detienen a 2 personas en Guanajuato con casi 1.6 mdp en Apaseo El Grande, Guanajuato

En un reciente despliegue de seguridad enfocado en el combate a actividades ilícitas, autoridades de seguridad lograron el aseguramiento de cerca de 1 millón 598 mil pesos en efectivo en el municipio de Apaseo El Grande, Guanajuato.

El hallazgo ocurrió durante labores de patrullaje preventivo como parte del Operativo Blindaje en puntos estrategicos del estado. De acuerdo con el reporte oficial, el incidente tuvo lugar en la carretera federal 45D.

Así fue como autoridades descubrieron la millonaria suma de dinero

Durante el recorrido de vigilancia, los elementos de seguridad detectaron un vehículo que circulaba de manera irregular, utilizando constantemente el acotamiento de la vía, lo que levantó sospechas y motivó una inspección inmediata a la unidad.

🚔💵 En #ApaseoElGrande aseguramos aproximadamente 1 millón 598 mil pesos en efectivo y detuvimos a dos personas. pic.twitter.com/6kKGt2ygjI — FSPE (@FSPE_Gto) July 8, 2026

Al realizar la revisión, los agentes localizaron una importante suma de dinero en efectivo. Tras solicitar la documentación necesaria que comprobara el origen legal de los recursos, las personas que tripulaban el vehículo no pudieron acreditar la procedencia del capital ni explicar su posesión. Ante la imposibilidad de demostrar la legalidad de los fondos, se procedió con la detención de los dos individuos involucrados.

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Conforme a los protocolos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, tanto el dinero incautado como los dos detenidos y el vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). Será esta instancia la encargada de abrir la carpeta de investigación correspondiente para determinar la responsabilidad legal de los implicados y esclarecer si el efectivo está vinculado con alguna actividad delictiva.

