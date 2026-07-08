Cae exregidor de Morena en Guanajuato; lo acusan de golpear a su esposa

Oscar Edmundo “N”, exregidor de Morena en el ayuntamiento de Guanajuato, quedó detenido después de que presuntamente golpeara a su esposa y actual regidora morenista en el ayuntamiento, Celia Carolina Valadez Beltrán.

¿Qué sucedió en la detención del exregidor en Guanajuato?

La Secretaría de Seguridad del municipio de Guanajuato informó que recibió un reporte de la colonia La Venada durante la noche del 30 de junio de 2026, donde un sujeto agredía a su esposa en un vehículo.

Los oficiales que atendieron el reporte señalan que incluso escucharon a un menor de edad, quien gritaba que su papá estaba golpeando a su mamá.

La intervención de la policía municipal en la colonia La Venada

Además, cuando ocurrió la detención, cuatro policías municipales acudieron a atender el reporte. Les pidieron bajar del auto y el hoy acusado agredió a los agentes y los empujó, por lo cual también fue presentado ante el Ministerio Público.