Víctimas del “Cártel del Despojo” exigen a la Fiscalía de la CDMX recuperar sus casas invadidas

Las víctimas del llamado "Cártel del Despojo", provenientes de diversas alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), irrumpieron en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia capitalina para exigir a la titular, Bertha Alcalde, la restitución inmediata de sus casas tras la invasión de estos presuntos criminales.

La crisis de despojos inmobiliarios afectó el patrimonio de decenas de familias, quien a pesar de contar con documentación en regla —como argumentaron a fuera de las instalaciones de la Fiscalía— enfrentan obstáculos legales. Esta situación hace un llamado urgente a la ciudadanía para regularizar sus escrituras y blindar legalmente su patrimonio.

¿Qué pasó hoy en la Fiscalía con las víctimas del "Cártel del Despojo" en CDMX?

Las víctimas acudieron este miércoles 29 de julio para que elementos de la Fiscalía restituyan sus viviendas, las cuales se encuentran invadidas de manera ilegal o aseguradas de forma irregular por las propias autoridades. A través de una manifestación presencial en las oficinas, los afectados pidieron instalar una mesa de diálogo directo, esto luego de haber entregado las carpetas de investigación con sus respectivos documentos que prueban que son los legítimos dueños.

Vecinos de la Del Valle denuncian red de despojo de viviendas en Benito Juárez



Víctimas de la colonia Del Valle en #CDMX acusan que bandas organizadas han despojado o intentado invadir unos 50 predios, incluyendo la casa del muralista Jorge González Camarena.



Tras realizar… pic.twitter.com/BDcdq6yEGa — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 29, 2026

Alrededor de las 11:18 horas, dicha protesta no solo se limitó a la zona afectada en la colonia Del Valle, pues el contingente se conformó por víctimas de las alcaldías:



Benito Juárez

Miguel Hidalgo

Álvaro Obregón

Iztapalapa

Xochimilco

Evidenciando que esta red criminal opera en toda la ciudad.

¿Cómo es el modus operandi del "Cártel del Despojo" en CDMX?

Este término se utilizó para describir a los presuntos grupos criminales que se coordinan para falsificar documentos, juicios simulados y supuesta colusión con autoridades y notarios para apropiarse de las casas o departamentos de la CDMX. Sus principales blancos suelen ser viviendas desocupadas, propiedades de personas de la tercera edad o inmuebles intestados.

De acuerdo con nuestro reportero, Ulises Valente de Azteca Noticias, los manifestantes recalcaron que ya cumplieron todos los trámites legales, asegurando que tanto escrituras como documentos certificados fueron entregados para que la "Fiscalía haga su trabajo" y destrabe los aseguramientos para devolverles su patrimonio.

¿Cómo proteger mi casa del "Cártel del Despojo" en CDMX?

Las recomendaciones para proteger tu patrimonio en la CDMX ante la proliferación de estos delitos, son:



Regularizar y mantener notariadas las escrituras de tu propiedad

Solicitar de forma periódica una "Alerta Inmobiliaria" o revisar el estatus legal del inmueble ante el Registro Público

o revisar el estatus legal del inmueble ante el Registro Público Evitar dejar propiedades con apariencia de abandono (realizar visitas constantes, mantener el pago de predial al corriente)

Tramitar un testamento para evitar que el inmueble quede intestado

En caso de sufrir una invasión, no intentes recuperar el inmueble por la fuerza; levanta una denuncia por el delito de despojo con la documentación de la propiedad y cuida tu integridad.