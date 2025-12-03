Familias despojadas alzan la voz contra el Cártel del Despojo en Oaxaca: Denuncian amenazas y presunta corrupción

En una de las zonas costeras más apreciadas de Oaxaca, decenas de familias nativas denuncian haber sido despojadas ilegalmente de los terrenos donde han vivido durante décadas. Señalan que el 'Cártel del Despojo', encabezado por un empresario local avanza con amenazas, presión y presunta protección política para apropiarse de predios cercanos a la playa y comercializarlos.

El avance silencioso del Cártel del Despojo de Oaxaca sobre la costa

"Somos víctimas del despojo por parte del señor Israel Carreño Morales. Nosotros hemos vivido ahí en esas en esas tierras desde hace más de 30 años", detalló Oralia Ramírez, pobladora despojada.

De acuerdo con los testimonios, esta red opera con una estructura que intimida, desconoce posesiones y entra a las comunidades con respaldo armado.

"Bueno, pues él se siente muy, muy valiente y con mucho poder porque está protegido por el secretario del Gobierno, Jesús Romero", agregó.

Organizaciones que acompañan a las familias señalan que esta operación funciona como un 'Cártel del Despojo', especializado en arrebatar terrenos con apoyo de civiles armados y mediante la supuesta anuencia de funcionarios estatales y municipales de Oaxaca.

"Hace cinco años aproximadamente, vino el Cártel del Despojo que encabeza Israel Carreño Morales, que es un empresario ganadero; dice tener anuencia y protección de funcionarios del Gobierno del Estado y del Gobierno municipal.

"Entra con gente armada, con civiles armados a la comunidad a amenazarlos", explicó Cristal Jiménez, integrante del Comité de Defensa de los Derechos de los Pueblos de Oaxaca.

Voces que resisten frente al Cártel del Despojo en Oaxaca

Pese al temor, algunas familias han denunciado, aunque sin resultados que frenen el avance del grupo señalado.

"El despojador, el que encabeza, está vinculado a proceso, pero no está detenido. Entonces sigue operando con total impunidad en todas estas tierras", agregó Cristal Jiménez.

Los afectados aseguran que la intimidación es constante y cada vez más violenta.

"Hay muchos cabrones despojadores, llegan muy campantes diciendo que es su terreno, comprando voluntades con documentos falsos, con gente armada, respaldados por crimen organizado, porque hay que decirlo, en Oaxaca, el que manda es el crimen organizado", detalló Freddy García Ramírez, integrante del Comité de Defensa de los Derechos de los Pueblos de Oaxaca.

También advierten que las amenazas incluyen represalias legales fabricadas y riesgo físico.

"Hemos recibido amenazas y sabemos de lo capaces que son ellos. Responsabilizamos, precisamente aquí en Oaxaca, a Salomón Jara, que es el gobernador del Estado que está detrás también de estos despojadores", agregó Freddy García Ramírez.

Quienes han buscado apoyo político aseguran sentirse traicionados.

"Julio Cárdenas Ortega, cuando estaba en proceso de campaña para presidencia municipal de Santa María Huatulco, le pedimos que nos apoyara y él nos dijo que sí.

Ahorita que él está sentado, él nos abandonó. De hecho, él recibe regalos por parte de Carreño. Nos sentimos descobijados, impotentes. Entonces nosotros qué podemos hacer con un monstruo de ese tipo, de esa magnitud", sentenció Oralia Ramírez.

A pesar del miedo, las familias afirman que no dejarán de defender el lugar donde crecieron y donde han formado su vida.