¿Qué pasará con Mario Marín, ex gobernador de Puebla? El destino del “Gober precioso”

Mario Marín Torres, exgobernador de Puebla, podría salir del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 Altiplano, en el Estado de México.

Lo anterior luego de que un juez modificara la medida cautelar a prisión domiciliaria, en tanto el "Gober precioso", como fue apodado, continúa su proceso penal tras ser detenido en febrero de 2021, en Acapulco Guerrero.

Jueza vio riesgo de fuga de Mario Marín, el "Gober precioso"

En febrero de 2023, una jueza de Quintan Roo le negó la prisión domiciliaria, la cual solicitó para continuar su proceso en libertad.

No obstante, debía seguir en el penal del Altiplano, por el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho, por el que fue detenido en el mismo mes, pero de 2021. La periodista aseguró en redes sociales que hasta ahora el ex gobernador no ha sido liberado.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó en su momento que un juez avaló los argumentos que presentaron los fiscales, de que el exfuncionario representa un riesgo para la víctima y testigos, además de que existe un riesgo de fuga.

"El imputado representa un riesgo para la víctima y testigos, existe un riesgo fundado de fuga, la falta de arraigo del imputado en el lugar del proceso, que los retrasos en el proceso penal que se le sigue al imputado corresponde a actos procesales de la defensa y la complejidad del proceso penal que se instaura en su contra", informó en su momento la FGR.

Mario Marín pidió que le quitaran la prisión preventiva

El 25 de febrero de 2023 en el Comunicado FGR 100/23, la institución informó que en audiencia en Quintana Roo, el ex gobernador solicitó la terminación de la prisión preventiva a la que se encuentra sujeto, pero la

medida cautelar se mantuvo.

El imputado pidió a una jueza continuar con su proceso en libertad, además que se le impusieran nuevas medidas como residir en un lugar determinado y acudir al Juzgado correspondiente de manera periódica para garantizar su presentación al proceso penal que se le sigue por su probable responsabilidad en el delito de tortura en perjuicio de la periodista.

Información en desarrollo...