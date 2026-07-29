¿Qué pasa en penal de Santa Martha Acatitla? Renuncia subdirectora y confirman muerte de internas

Yessica López Avilés renunció al cargo como subdirectora del penal de Santa Martha Acatitla, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México (CDMX), donde se reportó la muerte de cinco mujeres que estaban presas.

Las autoridades confirmaron la salida de la funcionaria, pero precisaron que su renuncia no guarda relación con el caso de cinco internas, quienes perdieron la vida entre el 1 de enero al 20 de junio de 2026 por distintas causas.

¿Por qué renunció la subdirectora del penal de Santa Martha Acatitla?

La Subdirectora Operativa en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, la servidora pública presentó su renuncia al cargo el jueves 23 de julio de 2026 por motivos personales tras 10 años de servicio.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX y la Subsecretaría del Sistema Penitenciario agradecieron y reconocieron el trabajo que Yessica López Avilés realizó durante su tiempo en el penal femenil.

#BoletínSSC | #Unipol | #25N | En el marco de los 16 días de activismo para prevenir la violencia contra las mujeres, la #SSC realizó la conferencia “Las Mujeres Policías en Tareas de Seguridad Penitenciaria" en el auditorio de la #Unipol, ubicada en la alcaldía @AlcaldiaAO.



La… pic.twitter.com/VrrAuTTQb4 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 28, 2025

Confirman muerte de cinco presas en Santa Martha Acatitla

Las autoridades reportaron que además se tiene registro de la muerte de cinco mujeres privadas de la libertad en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

De acuerdo con los registros con que cuenta la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y a los dictámenes médicos, se han reportado cinco decesos por causas diferentes. Los dictámenes médicos determinaron que las causas de muerte de los casos serían las siguientes:



Dos por asfixia teniendo como principal hipótesis el suicidio

Una por broncoaspiración

Una por acidosis metabólica

Una por padecimientos derivados de hipertensión arterial

Una por una falla renal (esta persona no formaba parte de la población penitenciaria al momento de su muerte, fue liberada en marzo del 2026)

Los casos fueron informados en su momento ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia para las investigaciones correspondientes.

Muere en prisión el feminicida de Iztacalco

El 13 de abril de 2025, Miguel "N", sujeto apodado como el feminicida de Iztacalco, murió antes de que se llevaría a cabo una audiencia tras ser detenido y acusado de presuntamente matar a una menor de 17 años el 16 de abril de 2024.

Personal de Custodia Penitenciaria reportó que el sujeto cayó y presentó una contusión, por lo que fue trasladado al servicio médico del centro penitenciario y luego al Hospital General de Iztapalapa, donde luego de ser valorado, fue diagnosticado sin signos vitales por posible paro cardiorrespiratorio.

El sujeto contaba con vigilancia con custodio de vista y tenía tratamiento con medicamento controlado supervisado por el Servicio Médico del Reclusorio Oriente. La Fiscalía de CDMX informó que Miguel "N" se encontraba encarcelado desde abril de 2024, vinculado a proceso por la probable comisión de varios delitos en agravio de siete mujeres, entre ellos feminicidio, intento de feminicidio y desaparición cometida por particulares.