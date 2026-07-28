Arrestan a Pedro Mendívil, exdirector de la Policía de Mexicali por desaparición forzada y delincuencia organizada

El abogado y exdirector de la policía de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil, fue detenido por fuerzas federales y estatales por desaparición forzada y delincuencia organizada, esto tras ejecutar una orden de cateo llevado a cabo por autoridades ministeriales y militares en el oficina del exfuncionario, ubicado en el Fraccionamiento Los Arcos, en la ciudad de Mexicali, Baja California.

¿De qué delitos se le acusa a Pedro Mendívil?

Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Pedro Mendívil, quien fue director de Seguridad Pública Municipal hasta 2024 y exfiscal regional en el estado, fue requerido por la jueza local Norma Celeste Soto bajo la Causa Penal 06748/2026, donde la carpeta de investigación lo vincula directamente con los delitos de desaparición forzada de personas, asociación delictuosa y robo de vehículo.

Pedro Ariel Mendívil, ex director de la Policía Municipal de Mexicali, fue arrestado en el Fraccionamiento Los Arcos.|SSPC

¿A quién más se detuvo en el operativo?

El despliegue de seguridad también derivó en la captura de Eduardo Luis Alfonso Jacobo, excomandante operativo de la misma corporación municipal, donde las autoridades confirmaron que existen órdenes de aprehensión vigentes en contra de otros exagentes vinculados con esta red ilícita, vigente desde el 2023.

¿Qué dice Pedro Mendívil tras su detención?

Previo al ingreso de las autoridades a su casa, el exdirector de seguridad grabó un mensaje en el que afirmó que se entregaría de forma voluntaria, donde además desestimó los cargos y responsabilizó a la fiscal general de Baja California, María Elena Andrade, con la argumentación de una "presunta venganza derivada de conflictos pasados con colegios abogados".

#AlMomento | El nombre de Pedro Ariel Mendívil, ex director de la Policía Municipal de #Mexicali aparece en el Registro Nacional de Detenciones.



Fue arrestado esta mañana en el Fraccionamiento Los Arcos, y al parecer está acusado de desaparición forzada, asociación delictuosa y… pic.twitter.com/9m8fCFM9WV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 28, 2026

Cabe destacar que, hasta el momento, la FGE de Baja California no ha publicado un comunicado extraordinario en su plataforma oficial sobre las próximas audiencias, pero el operativo interinstitucional fue confirmado en la bitácora federal.

Finalmente, las recomendaciones que emitieron las autoridades para la ciudadanía son que, si habitas en zonas aledañas al fraccionamiento Los Arcos, o presencias operativos contra la delincuencia organizada en tu localidad, debes de mantener una distancia segura de los acontecimientos perimetrales y respetar las indicaciones de los elementos del Ejército y la Marina, esto para no interferir en las vialidades que utilizan las unidades oficiales.