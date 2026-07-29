Desapareció con su uniforme de la SSC CDMX por días: el caso de la oficial Pamela Itzel

Pamela Itzel León Cruz fue reportada como desaparecida. Tiene 23 años y, de acuerdo con la investigación, es oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) adscrita a la Policía Auxiliar.

Su caso causó alerta ante las autoridades, por lo que su desaparición fue reportada en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, que en colaboración con la Comisión de Búsqueda de Personas, lanzó la ficha para encontrarla.

Oficial de la Policía Auxiliar desapareció cuando iba con su uniforme

En redes sociales, policías de la capital comenzaron a compartir la ficha de búsqueda de la mujer. El boletín D/02710/2026/CBP, estableció que desapareció el 19 de julio de 2026, sin embargo, fue reportada días después.

Fue vista por última vez con su uniforme oficial de la Policía Auxiliar en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc; vestía un pantalón azul marino, camisola del mismo color y botas negras.

¿Qué le pasó a oficial de SSC CDMX desaparecida?

En la ficha de búsqueda oficial se informó que la fehca del reporte de la desaparición de la oficial de la Policía Auxiliar fue el miércoles 22 de julio de 2026, pero horas más tarde, se confirmó que la mujer fue encontrada.

Azteca Noticias confirmó que la mujer no fue víctima de ningún delito y fue reportada como estable y se encuentra bien, pero las autoridades han reservado si en el momento de la desaparición estaba en turno, se dirigía a trabajar o había terminado su jornada laboral cuando ocurrieron los hechos.

El caso apuntaría a una ausencia voluntaria, pero en caso de no haberse presentado a trabajar, podría haber incurrido en una falta por no haber acudido a laborar conforme a lo que establezca la norma correspondiente.

Expandieron búsqueda de oficial de CDMX desaparecida

Como en muchos casos, cuando una persona es reportada como desaparecida, las fiscalía estatales activan un protocolo de colaboración con otras autoridades y en este caso, se publicó en otros estados el reporte de la desaparición de Pamela Itzel León Cruz.

En la ficha de búsqueda del Edomex se estableció que la mujer, de quien se informó que es madre de familia, desapareció a las 18:30 horas, pero se percataron de la situación hasta las 21:00 horas, pero el boletín de las autoridades mexiquenses sseñala que los ocurrieron en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la CDMX.

La ficha de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México fue bajada de sus redes sociales tras darse a conocer el hallazgo con vida de la joven, pero en otros lados, aún sigue pública y el boletín de la Fiscalía de Veracruz sigue activo.