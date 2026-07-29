Clima loco en México: mientras unos se preparan para inundaciones, otros enfrentarán calor extremo

Mientras el monzón mexicano y una nueva onda tropical favorecerán lluvias intensas en gran parte del territorio, en el norte persistirá el ambiente extremadamente caluroso, con temperaturas que podrían superar los 45 grados.

Además de las precipitaciones, se esperan descargas eléctricas, posible caída de granizo, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en varias costas del Pacífico, por lo que autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos.

¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes este 29 de julio?

Debido a que el huracán Genevieve se intensificó nuevamente a categoría 4, provocando lluvias en distintos estados del país. Serán muy fuertes en:



Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Oaxaca

Chiapas

También se pronostican lluvias fuertes en:



Durango

Zacatecas

Guanajuato

Estado de México

Guerrero

Morelos

Puebla

Veracruz

Campeche

Quintana Roo

Mientras que la Ciudad de México, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Tabasco y Yucatán registrarán chubascos.

Las lluvias podrían provocar encharcamientos, inundaciones, incremento en ríos y arroyos, además de deslaves en zonas montañosas.

🌀El #Huracán #Genevieve se intensificó nuevamente a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.

🌀Debido a su distancia no afecta costas mexicanas. pic.twitter.com/LiUtaDDovU — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 29, 2026

¿Dónde continuará la onda de calor?

Aunque buena parte del país tendrá lluvias, el calor seguirá siendo intenso en varias entidades.



Se esperan temperaturas superiores a 45 °C en: Baja California y Sonora.

Los termómetros alcanzarán entre 40 y 45 °C en: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

La onda de calor continuará en regiones de Baja California, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, mientras que Coahuila dejará de estar bajo este fenómeno.

Ayer, las #Temperaturas más altas en #México, se registraron en regiones de #BajaCalifornia y #Chihuahua. Las tonalidades rojizas indican valores superiores a 35 grados #Celsius. Más información en el link ⬇️https://t.co/w7KUYjKyok pic.twitter.com/o8yrrX7jKc — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 28, 2026

Viento fuerte y oleaje elevado: estas zonas deben tomar precauciones

El pronóstico también contempla rachas de viento de hasta 60 km/h en estados del norte y centro del país, con posibilidad de caída de árboles, anuncios espectaculares y reducción de visibilidad por bancos de niebla.

En el Pacífico habrá oleaje de hasta 3 metros en la costa occidental de Baja California y de 2.5 metros en costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

¿Cómo estará el clima en la CDMX y el Estado de México?

El Valle de México amanecerá con ambiente fresco, cielo medio nublado y presencia de bruma. Por la tarde aumentará la nubosidad y se esperan chubascos en la Ciudad de México, mientras que en el Estado de México habrá lluvias fuertes, principalmente en las zonas centro y oeste, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 13 a 15 °C y una máxima de 24 a 26 °C. Para el Estado de México, la temperatura oscilará entre 8 y 10 °C por la mañana y 21 a 23 °C durante la tarde, con viento del sur de 10 a 20 km/h y rachas de hasta 40 km/h.