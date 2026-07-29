Directivos de Facultades respaldan revisión del examen en línea de la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sumó un nuevo respaldo institucional en medio de la revisión del proceso de ingreso a la Licenciatura 2026. El Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas manifestó su apoyo al rector, Leonardo Lomelí Vanegas, y respaldó la creación de la Comisión Técnica que analizará el procedimiento de admisión.

¿Por qué las facultades respaldaron al rector de la UNAM?

Tras una reunión de trabajo, las y los directores señalaron que comparten la postura del rector de dar prioridad a las y los aspirantes que se prepararon para ingresar a la educación superior. También consideraron que la Universidad debe aclarar los hechos relacionados con el proceso de admisión y fortalecer la confianza de la comunidad en los mecanismos de ingreso.

Además, destacaron que la Comisión Técnica trabajará con independencia, rigor académico y profesionalismo para plantear alternativas que permitan ofrecer certeza a quienes buscan un lugar en la máxima casa de estudios.

Comisión revisará el proceso de ingreso a la Licenciatura 2026

El órgano colegiado sostuvo que la revisión deberá apegarse a los principios que han caracterizado históricamente a la UNAM, legalidad, transparencia, equidad, integridad y excelencia académica.

Los directores también recordaron que la misión de la Universidad es formar profesionistas, investigadores y docentes comprometidos con el desarrollo del país, por lo que consideraron indispensable que los procesos universitarios mantengan la confianza de la sociedad.

El Colegio de Directoras y Directores respalda al rector Leonardo Lomelí Vanegas y a la Comisión Técnica que revisa el Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026.



Este cuerpo colegiado comparte la convicción de que la #UNAM debe estar del lado de quienes, con dedicación y… pic.twitter.com/JqsiMXLq4f — Gaceta UNAM (@Gaceta_UNAM) July 29, 2026

En el pronunciamiento, el Colegio de Directoras y Directores reiteró su respaldo a la autonomía universitaria y aseguró que continuará defendiendo los valores que distinguen a la institución.

Con este posicionamiento, las autoridades de facultades y escuelas respaldan la decisión de revisar el proceso de ingreso a la Licenciatura 2026 y expresan su confianza en que las conclusiones de la Comisión Técnica aportarán certeza tanto a las y los aspirantes como a la comunidad universitaria.

Mientras tanto, miles de estudiantes viven en la incertidumbre de qué pasará con su futuro académico tras la suspensión de inscripciones a la Licenciatura. Debido a que están revisando las irregularidades en la prueba en línea, tras un incremento en los puntajes altos o perfectos, incluso en escuelas con alta complejidad como Medicina.

