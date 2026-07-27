UNAM suspende entregas de documentos e inscripciones a licenciatura 2026: ¿Cuándo se reanudan y qué va a pasar con el Pase Reglamentado?

La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, lanzó un comunicado este lunes 27 de julio de 2026 oficializando la cancelación de inscripciones y entrega de documentos para el ciclo 2026-2027, además de aclarar qué es lo que sucederá con el Pase Reglamentado y los alumnos que ya cuentan con él.

¿Qué dijo la UNAM en su comunicado?

UNAM suspende inscripciones y entrega de documentos

A partir de este lunes 27 de julio, la UNAM decidió suspender provisionalmente los trámites de entrega de documentos e incripciones para el próximo ciclo escolar 2026-2027 para las licenciaturas.

Según la casa de estudios con esto se busca salvaguardar todo el proceso para los apirantes y que se tenga la certeza de que este fue transparente, honesto y apegado a los valores de la universidad.

La #UNAM informó que, de manera provisional, quedan suspendidos los trámites de entrega de documentos e inscripciones para aspirantes de nuevo ingreso a licenciatura correspondientes al ciclo escolar 2026-2027, mientras expertos continúan con la revisión del examen de admisión.… pic.twitter.com/acV50EwAIv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 27, 2026

Expertos revisarán exámenes de la UNAM

Después de toda la polémica entorno al proceso de selección de la UNAM este 2026, que también se realizó en línea, el rector Leonardo Lomelí solicitó que la Comisión Técnica de expertas y expertos revise a fondo y brinde sus conclusiones en los próximos días.

Una vez que se haya entregado este informe, se determinarán las acciones que tomarán las autoridades de la institución, entre ellas la reanudación de inscripciones.

¿Cuándo se van a reanudar las incripciones de la UNAM?

Según lo dicho por la universidad más importante de México, el proceso todavía no tiene una fecha específica, no se sabe cuándo se reanudará el trámite.

Dichas inscripciones estaban programadas justo para este lunes 27 de julio, de acuerdo al calendario oficial que maneja la UNAM. La fecha en la que, según la misma agenda, inicia el ciclo escolar 2026-2027 de la UNAM es el día lunes 10 de agosto.

La institución pidió a todos los participantes mantenerse al tanto de todo lo publicado en los canales oficiales.

¿Qué va a pasar con el Pase Reglamentado?

La UNAM aclaró que el beneficio del Pase Reglamentado para los egresados del CCH y del ENP se mantiene vigente y sin ninguna afectación.

Los que ya cuentan con este pase NO tienen que entregar ningún documento, por lo que la asignación de carrera y de plantel siguen iguales.