¿Cuándo define la UNAM el futuro del examen de ingreso 2026? Esto dijeron sobre la resolución

La incertidumbre continúa para miles de aspirantes que presentaron la prueba para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Tras los señalamientos por presuntas irregularidades en el concurso de selección de este año, la máxima casa de estudios ya puso en marcha una mesa de trabajo para determinar qué pasará con el examen.

¿Cuándo se dará el veredicto final sobre los exámenes de ingreso para el ciclo 2026-2027?

¿Se va a repetir el examen de la UNAM?

La Comisión Técnica encargada de revisar el examen de licenciatura 2026 emitirá su primera recomendación esta misma semana.

El organismo se declaró en sesión permanente para entregar un dictamen lo más pronto posible y dar certeza a los jóvenes que esperan una respuesta sobre su lugar en la UNAM.

¿Qué investiga la Comisión Técnica del examen?

El grupo revisa el informe presentado por las áreas responsables del concurso de selección, además de pedir evidencias sobre cómo se aplicó la evaluación.

Su objetivo es investigar los reportes para deslindar responsabilidades y determinar si hubo aspirantes que recibieron ayuda indebida para hacer lo justo con los que sí estudiaron.

#PortadaGaceta Esta misma semana la Comisión Técnica formulará una recomendación para que el proceso de ingreso 2026 se apegue a los principios de inclusión y equidad > https://t.co/fvjUxIkL2M



Consulta la edición completa de @Gaceta_UNAM > https://t.co/njCfGqWCUo pic.twitter.com/AiclHYYCMU — UNAM (@UNAM_MX) July 30, 2026

¿Qué dijo el rector de la UNAM?

El Rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, aseguró que todas las opciones están abiertas y que ninguna medida está descartada para corregir la situación.

Lomelí dijo que no se pueden normalizar estos hechos, pues se busca proteger a los jóvenes que se prepararon honestamente para obtener un espacio en la universidad más importante de México.

¿Quiénes van a decidir el proceso de ingreso a la UNAM?

La comisión está conformada por 16 especialistas, académicos e investigadores de distintas áreas como la ciencia, la pedagogía, la ética y la evaluación educativa.

Entre sus miembros destacan nombres como Eduardo Bárzana García, quien preside el grupo, junto con expertos del Cinvestav, el Ceneval e institutos de la propia universidad.

¿Qué pasará con los que hicieron trampa en el examen de la UNAM?

Independientemente de las medidas que se recomienden esta semana para el proceso de ingreso, las indagatorias internas continuarán hasta sus últimas consecuencias.

La prioridad de la institución es explicar a la sociedad qué fue lo que ocurrió y aplicar las sanciones correspondientes a quien resulte responsable.