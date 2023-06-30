“Le habíamos pedido que se mantuviera en Morelia”: Gobernador Ramírez Bedolla sobre Hipólito Mora

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que su gobierno le había pedido a Hipólito Mora, exlíder de las autodefensas en Michoacán, que se mantuviera en la capital Morelia para que no corriera riesgo su vida.

Esto debido a que con anterioridad había recibido amenazas, sin embargo, el mandatario de la entidad reveló que Mora no aceptó y regresó a la comunidad de La Ruana en el municipio de Buenavista, justo en donde hoy fue víctima de un mortal ataque.

"Le habíamos pedido a Hipólito que se mantuviera en Morelia para que no corriera riesgo su vida; él desafortunadamente no aceptó".



El gobernador de #Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla se reunió con el presidente @lopezobrador_ tras el asesinato de Hipólito Mora y confirmó que ya… pic.twitter.com/e2dW7vk1uv — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 30, 2023

Gobernador de Michoacán se reune con AMLO horas después del asesinato de Hipólito Mora

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador del estado de Michoacán, llegó a Palacio Nacional para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), horas después de que se confirmara la muerte del líder de autodefensas, Hipólito Mora.

Luego del mortal ataque perpetrado contra Hipólito Mora, quien fuera un líder de autodefensas, el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se reunió con el presidente AMLO. En una entrevista durante su salida tras la reunión en Palacio Nacional, el mandatario de la entidad confirmó que ya hay una investigación en curso además de que con anterioridad se le había solicitado a Hipolito Mora que dejara la Ruana, localidad del estado mexicano de Michoacán de Ocampo.

"Estoy en contacto con el fiscal para que no quede impune": Gobernador de Michoacán

Ramírez Bedolla señaló que: “Yo estoy en contacto con el fiscal para que no quede impune, porque hay líneas de investigación”. Luego de su reunión con el Presidente AMLO, ocurrida durante la tarde de este jueves 29 de junio de 2023, el gobernador de Michoacán agregó que: “Nosotros le habíamos pedido a Hipólito que por estos temas se mantuviera en la capital de Morelia, para que no corriera riesgo su vida”.

Cabe señalar que el gobernador Ramírez Bedolla llegó a Palacio Nacional a pocas horas de que trascendiera sobre que un grupo armado había atacado a Hipólito Mora en la comunidad de La Ruana en donde se reportó una intensa balacera en calles de la Tenencia Felipe Carrillo Puerto, donde minutos más tarde se confirmó la muerte del fundador de este grupo en Tierra Caliente.