¿Qué se sabe de la desaparición del chef Manny Inzunza en Sinaloa?

Familiares y amigos del chef Manny Inzunza emitieron una alerta de búsqueda luego de su desaparición desde el pasado 19 de diciembre cuando al salir de su trabajo no llegó a su casa en Mazatlán, Sinaloa. Pero ¿Qué se sabe del caso?

El chef trabaja en el restaurante de mariscos Arca 81 Real Pacífico, ubicado en Mazatlán y al salir del lugar, el domingo pasado, abordó su auto Versa color plata, matrícula VLG687-A pero su familia no ha sabido más de él.

En redes sociales, su esposa publicó la fotografía de Manny Inzunza con un mensaje en el que pide ayuda para buscar información que permita dar con su paradero, debido a que ya no supo más de él, desde las 18:00 horas del domingo.

El restaurante de mariscos Arca 81 Real del Pacífico, se encuentra sobre la avenida Oscar Pérez Escobosa, número 60008 y brinda su servicio de las 11:00 a las 18:00 horas, por lo que la familia de Manny Inzunza, reportó que no haya llegado a su casa, ni responda las llamadas telefónicas.

Su familia y amigos mantienen la esperanza de saber pronto de Inzunza y su esposa compartió una serie de fotografías para que sea identificado y con la esperanza de saber pronto de él.

Mensaje de búsqueda del chef se hizo viral

“Te voy a encontrar y te voy a amar toda mi vida, en ésta y en las otras vidas. Siempre has sido tú y siempre lo vas a ser hasta el día en que yo muera, expresó la mujer”, escribió en su publicación de Facebook.

La mujer relató que sus hijos lo “están esperando para comer”, como era costumbre.

Alguien que me pudiera proporcionar información sobre mi esposo Manny Inzunza, fue visto por última vez saliendo de su trabajo en ARCA 81 Real Pacífico en su carro Nissan Versa color plata Placas VLG 687 A, ayer domingo 19 de diciembre alrededor de las 7 de la tarde, recibí su último mensaje a la misma hora y no llegó a casa, no recibe mensajes de whatsap y las llamadas dan línea y al final No disponible. Sus hijos lo esperaban para cenar, la misma rutina de siempre y no apareció. Cualquier información puede ser útil. Ayúdenme a compartir y por favor si alguien lo ha visto comuniquese conmigo al 6692304837. Gracias.

La esposa del chef Manny Inzunza, agregó en otra publicación, que no tiene idea de lo que pudo haber pasado con su esposo y al agradecer el interés de los internautas pero pidió que no le pregunten detalles pues no sabe qué pasó.