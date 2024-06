¿Un nuevo trend? Esto significa el “GRWM” en TikTok

¡Entiéndele a la chaviza! En los últimos años, TikTok se ha convertido en la plataforma favorita de millones de usuarios para consumir y crear contenido, pues todos los días, surge una nueva tendencia en esta plataforma, pero ¿qué significa ‘GRWM’?

Si eres fanático de los videos en TikTok, es posible que te hayas encontrado con las siglas ‘GRWM’ en la plataforma, hoy te compartimos el significado de estas letras.

¿Qué significa el ‘GRWM’ de TikTok?

¿Ya lo sabías? Desde hace algunos meses, miles de usuarios en TikTok han compartido videos con las siglas ‘GRWM', siendo utilizadas principalmente por las creadoras de contenido de belleza en la plataforma, pero ¿qué significan esas siglas?

Las siglas ‘GRWM’ significan “Get Ready With Me”, lo que en español quiere decir “Arréglate conmigo”.

Por lo general, los videos de ‘GRWM’ se han convertido en un trend en el que las y los usuarios de la plataforma, comparten videos mostrando sus rutinas de maquillaje y skincare, ya sea para ir a un evento especial o simplemente realizar alguna actividad del día a día como ir al trabajo o a la escuela.

¿Por qué los videos de ‘GRWM’ se volvieron populares en TikTok?

Desde hace unos meses los ‘Get Ready With Me’ se han convertido en los videos favoritos de millones de usuarios en TikTok, alcanzando hasta 12.3 millones de likes, pero ¿por qué este contenido se ha hecho tan popular en la plataforma?

La agencia de branding, Willow&Blake, compartió que a la gente le gustan los videos de ‘GRWM’ debido a que los ven como una aspiración, además de que consideran relajante observar a alguien que, aparentemente, tiene su vida en orden y tranquila.

Por otro lado, se consideran una buena opción para encontrar nuevos estilos de maquillaje, ropa o peinado, pues existen distintos tipos de contenido en este trend. Además, las creadoras de estos videos suelen contar algunas historias o anécdotas con las que las y los usuarios se pueden sentir identificadas o identificados.