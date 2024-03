¿Qué son las perlas de Baily que se verán durante el eclipse solar del 8 de abril de 2024?

¡Amantes de la astronomía y curiosos del cielo, prepárense! El próximo lunes 8 de abril no se pierdan uno de los eventos más esperados del año: un eclipse total de Sol y una de las curiosidades de este evento astronómico son las perlas de Baily, algo que podremos apreciar en esta ocasión; te explicamos de qué trata.

Este fenómeno podrá ser visto en México, Estados Unidos y Canadá, y tendrá una duración total de dos horas y 41 minutos, incluyendo las fases parcial y total. Así lo informa el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿A qué hora empieza el eclipse solar del 8 de abril de 2024 en México?

El próximo eclipse solar total comenzará a las 9:51 de la mañana y finalizará a las 11:31 de la mañana, lo que significa que tendrá una duración total de 2 horas y 40 minutos.

¿Qué son las perlas de Baily que se verán en el eclipse total de sol?

Segundos antes de la fase total del eclipse, se observan en el borde del Sol aún visible unos puntos luminosos conocidos como perlas de Baily, en honor al astrónomo británico que las describió en el siglo XIX. Estos puntos son la luz solar que se filtra a través de los valles lunares.

En el último instante, solo queda un punto brillante y se observa un anillo de luz alrededor de la Luna, conocido como anillo de diamante por su similitud con esta joya.

¿Cuáles son los mejores lugares para ver el eclipse solar 2024 en México?

La NASA ha elegido el puerto de Mazatlán en Sinaloa como el mejor lugar del planeta para observar el próximo eclipse total de sol. Esto se debe a las condiciones climáticas favorables de la región.

Los cálculos astronómicos indican que el eclipse comenzará a las 9:51:23 am, la fase total dará inicio a las 11:07:25 am y finalizará a las 11:11:45 am. El evento completo durará hasta las 12:32:09 pm.

En total, el eclipse tendrá una duración de 2 horas y 41 minutos, contando las etapas parcial y total. Sin embargo, esta duración solo aplica para México, ya que puede variar en otros continentes. En Mazatlán, el eclipse total durará 4 minutos con 20 segundos.

Aunque Mazatlán es el lugar ideal para presenciar este fenómeno, otros estados de México como Durango, Torreón y Monclova también podrán disfrutarlo, aunque con una menor duración.