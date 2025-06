Publican nuevas fechas para entrega de la tarjeta de la Beca Benito Juárez para estudiantes del IPN

¡Toma nota! Si eres estudiante de nivel medio superior de la Ciudad de México (CDMX) ya puedes checar las fechas nuevas para la entrega de tarjeta de la Beca Benito Juárez para alumnos del IPN. Conce cuáles son los documentos y el lugar donde tiene que recoger tu tarjeta.

Fechas y horarios para la entrega de la tarjeta del Beca Benito Juárez en el IPN

Si eres beneficiaria o beneficiario de la Beca Benito Juárez y no pudiste asistir por tu tarjeta en el mes de abril, no te preocupes, ya que la Secretaría del Bienestar y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, dio un nuevo plazo para la entrega de tarjetas a los estudiantes del IPN rezagados por lo que podrás acudir en las siguientes fechas:



Del 23 al 28 de junio de 2025

9:30 horas a 15:30 horas

¿Qué documentos hay que llevar para recoger la tarjeta?

Para acudir a recoger tu tarjeta del Banco del Bienestar, es necesario que asistas junto con tu madre, padre o tutor, y que ambos presenten los siguientes documentos:

Estudiante



Acta de Nacimiento o equivalente

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio no mayor de tres meses

🚨Atención🚨Estudiantes de nivel medio superior de la CDMX 👀 Consulta en la sesión de citas del SAES el lugar📍en donde debes recoger tu tarjeta 💳del Bienestar. No olvides la documentación📃 necesaria para tu trámite, consúltala aquí 👇🏻. #becaBenitoJuarez #Quenosetepase pic.twitter.com/oC9eEMSpju — Dirección de Apoyos a Estudiantes IPN (@daes_ipn) June 21, 2025

Madre, padre o tutor



Identificación oficial (INE)

Clave Única de Registro de Población (CURP)

¿Cómo checar mi cita para la entrega de la tarjeta Bienestar?

Para consultar tu cita para la entrega de la tarjeta Bienestar debes de ingresar a la ventanilla virtual, y dirigirte al “Buscador de Estatus”, debes de llenar el formulario “Acudí a la cita en donde me entregarían mi tarjeta del Banco Bienestar, pero no me atendieron”; sí tu situación se encuentra dentro de estas opciones, el banco se pondrá en contacto contigo: