Temblor hoy en México en vivo: Sismo se registra en Tecpan, Guerrero
¿Hubo un temblor hoy martes 11 de agosto? Consulta el reporte en vivo de todos los sismos sucedidos en México con magnitud, epicentro y reporte de autoridades.
¿Hubo un temblor hoy martes 11 de agosto? Consulta el minuto a minuto de todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro e información de autoridades.
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¿En dónde sí suena la alerta sísmica?
La alerta sísmica no suena en todo el país, sino únicamente en las ciudades conectadas al sistema oficial que están más expuestas a los sismos fuertes o vulnerables por su tipo de suelo.
El aviso se emite principalmente para la Ciudad de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Toluca, Morelos y Jalisco. Esto se debe a que los sensores monitorean la costa del Pacífico y el centro del país, por lo que al detectar un movimiento peligroso hacia alguna de estas regiones, activan los altavoces de las calles y los celulares para dar segundos de ventaja antes de la sacudida.
Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 11 de agosto? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
Sismo de 4.2 en Tecpan, Guerrero
El Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 4.2 la mañana de este martes 11 de agosto de 2026 en el estado de Guerrero.
El movimiento telúrico ocurrió a las 08:53, con epicentro ubicado a 72 kilómetros al sur de Tecpan.
Guerrero registra un promedio de 11 sismos al día en 2026 y suma más de 8 mil temblores en el año
El estado de Guerrero se consolida como una de las zonas de mayor actividad telúrica en el país, registrando en lo que va del 2026 la cifra de 8 mil 100 sismos, la cantidad más alta reportada para un mismo periodo en los últimos cinco años.
La elevada frecuencia sísmica representa un promedio de 11 temblores diarios en la entidad, superando de manera significativa el acumulado del año previo, cuando en todo el 2025 se contabilizaron 5,801 movimientos telúricos.
El reporte de este incremento coincide con el movimiento sísmico de magnitud 4.1 registrado durante la madrugada de este martes. Aunque la magnitud pueda parecer menor, los habitantes de diversas localidades señalan que la constante percepción de los movimientos sísmicos mantiene un estado de alerta continuo entre la población.
Sismo en San Marcos, Guerrero
El Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 4.1 durante la madrugada de este martes 11 de agosto de 2026 en el estado de Guerrero.
El movimiento telúrico ocurrió a las 04:53, con epicentro ubicado a 1 kilómetro al noreste de San Marcos.