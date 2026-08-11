Temblor hoy en México en vivo: Sismo se registra en Tecpan, Guerrero

¿Hubo un temblor hoy martes 11 de agosto? Consulta el minuto a minuto de todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro e información de autoridades.

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¿En dónde sí suena la alerta sísmica?

La alerta sísmica no suena en todo el país, sino únicamente en las ciudades conectadas al sistema oficial que están más expuestas a los sismos fuertes o vulnerables por su tipo de suelo.

El aviso se emite principalmente para la Ciudad de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Toluca, Morelos y Jalisco. Esto se debe a que los sensores monitorean la costa del Pacífico y el centro del país, por lo que al detectar un movimiento peligroso hacia alguna de estas regiones, activan los altavoces de las calles y los celulares para dar segundos de ventaja antes de la sacudida.