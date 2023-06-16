Así quedó Texas tras el paso de un devastador tornado que dejó 3 muertos

Un tornado azotó la ciudad de Perryton, en la franja de Texas, Estados Unidos, el pasado 15 de junio, lo que dejó gran parte de la ciudad en escombros y al menos tres personas muertas, confirmó el alcalde Kerry Symons.

Symons dijo que los equipos de emergencia llegaron a las zonas más afectadas en busca de sobrevivientes entre los escombros, el rescate abarcó varias horas, en las que encontraron a algunas personas heridas.

La destrucción que dejó el paso del ciclón abarcó alrededor de 176 kilómetros al noroeste de Amarillo, cerca de la frontera con Oklahoma.

Decenas de casas rodantes resultaron dañadas o destrozadas, la infraestructura pública, como los postes de servicios públicos y las líneas telefónicas, se rompieron, lo que paralizó el tráfico en algunas áreas.

Greg Abbott, gobernador de Texas, también desplegó equipos de emergencia, búsqueda y rescate y médicos para atender a las personas que resultaron lesionadas por el paso del tornado.

La ciudad de Stinnett, a unos 90 kilómetros de Perryton, envió personal y equipos de emergencia; asimismo, el Condado de Hutchinson también colaboró con las operaciones de rescate y emergencia por el tornado.

Más de 50 personas resultaron lesionadas, con heridas que iban desde “muy leves” hasta más graves como pulmones colapsados, golpes en la cabeza y huesos rotos, de acuerdo con la agencia CNN.

Tornado en Florida deja un muerto

El condado de Escambia, Florida, también fue azotado por un tornado que dejó al menos un muerto. Medios locales reportaron la caída de un árbol sobre una casa. También se registraron tormentas eléctricas en la región e inundaciones en la costa de Pensacola.

Se espera que el mal clima continúe en estas regiones de Estados Unidos, por lo que las autoridades alertaron a la población y les recomendaron mantenerse atentos a las indicaciones.

En Estados Unidos se reportaron 10 tornados, de los cuales cinco tuvieron lugar en Georgia, dos en Texas y tres en Alabama.

