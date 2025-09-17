Juez frena cualquier orden de captura contra Andrés Manuel López Beltrán, hijo de AMLO

Un juez federal ha concedido una suspensión provisional a favor de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para frenar cualquier posible orden de aprehensión, desaparición forzada o incomunicación en su contra.

La demanda de amparo fue promovida el martes 16 de septiembre ante un juzgado en Zacatecas y, de acuerdo con los primeros reportes, podría estar relacionada con la investigación en curso sobre la red de contrabando de combustible en México.

Tras la concesión de la medida, López Beltrán cuenta con un plazo de tres días para ratificar su demanda de amparo. Por su parte, los jueces federales señalados en el recurso tienen 24 horas para rendir informes y confirmar si existe o no algún mandamiento judicial en contra del hijo del exmandatario.

Conceden suspensión a hijo de #AMLO contra cualquier orden de aprehensión



Un juez federal concedió una suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión a favor de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.



La suspensión fue… pic.twitter.com/W9GE9EGm26 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 17, 2025

Fuerza Informativa Azteca (FIA) se mantiene al tanto de los informes judiciales para confirmar la existencia de una investigación formal en contra de Andrés Manuel López Beltrán. Información en desarrollo.