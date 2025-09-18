Escándalo “Huachicol Fiscal”: Las revelaciones en Hechos Noche que implican a Andy López Beltrán

Un testigo clave del “huachicol fiscal” implica a figuras del gobierno actual en una red de corrupción. Andy López Beltrán, señalado en asuntos legales, niega amparos mientras crecen las sospechas sobre Adán Augusto López y su relación con grupos criminales. Además, arriban a México funcionarios clave de Estados Unidos para tratar temas de lavado de dinero, y se confirman impactos de tragedias y crisis en salud y política.

Nuevas declaraciones de testigo revelan implicaciones políticas del “huachicol fiscal”

Javier Alatorre presentó la última entrevista en la que un testigo clave del “huachicol fiscal” señaló directamente a Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), así como a Adán Augusto López, líder de Morena en el Senado. Esta denuncia ha generado gran expectativa sobre la posible expansión de la red de corrupción.

Amparo judicial genera sospechas sobre Andy López Beltrán

¿Cómo respondió? El pasado 16 de septiembre, López Beltrán tramitó un amparo para protegerse “contra cualquier orden de aprehensión”, aprobado por un juez de distrito en Zacatecas. Esta acción legal provocó sospechas, pues el testigo aparece como “muy nervioso”, según legisladores de oposición, quienes sugieren que el amparo busca evitar detenciones; sin embargo, publicó una carta en Instagram negando haber solicitado dicho amparo y acusó una “campaña de desprestigio” por parte de los medios.

Hernán Bermúdez Requena, líder de “La Barredora”, próximamente en México

Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo criminal “La Barredora”, estará pronto de regreso en México tras ser expulsado de Paraguay sin esperar el juicio de extradición. Su retorno podría aumentar el alcance de la investigación sobre corrupción y el vínculo con Adán Augusto López. Mientras tanto, el senador morenista se mantiene confiado y afirma no tener motivos para renunciar.

Presencia de personajes políticos en actos oficiales de gobierno

Guillermo Fragoso Báez, conocido como “El Memo” o “El Jefe”, líder sindical buscado por las autoridades por extorsión, ha sido visto en eventos públicos del gobierno federal, incluso acompañado del senador Gerardo Fernández Noroña, lo que genera cuestionamientos sobre la relación del gobierno con figuras controvertidas.

Visita oficial de funcionario estadounidense para combatir el lavado de dinero

Mañana llegará a México John Hurley, subsecretario de Inteligencia Financiera y Combate al Terrorismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, para abordar el tema del lavado de dinero. Este encuentro se realiza en medio de tensiones sobre seguridad financiera binacional, con especial atención a México, detalló Armando Guzmán desde Washington.

Fraudes y tragedias detrás de la explosión en Iztapalapa

Tras la explosión del 10 de septiembre en Iztapalapa, suman 20 personas fallecidas, 28 hospitalizados y 36 dadas de alta. En medio de la crisis, se denuncian fraudes de personas que piden dinero a nombre de las víctimas solo para engañar a la población. Las autoridades alertan sobre estos engaños para proteger a la sociedad.

Fracaso electoral: La espotiza del INE no logró mover a los votantes

Millón y medio de spots, 4 mil estaciones y 322 días de bombardeo en radio y TV y aun así, 87 millones de mexicanos le dieron la espalda a la elección judicial.

La “spotiza” del INE, vacía y burocrática, fracasó otra vez: 13% de participación, la mayor abstención en 30 años, cero rostros en pantalla y millones de horas perdidas.

La revolución periodística de ADN Noticias

En entrevista para Hechos con Javier Alatorre, Benjamín Salinas anunció una profunda renovación para ADN Noticias. Destacó que esta nueva etapa busca transformar el periodismo en México, impulsada por un firme compromiso y una nueva visión para el futuro de la información en el país.

