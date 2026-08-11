“Fue instinto"; habla el médico que salvó a dos bebés en brazos durante el sismo en Colombia

Un fuerte sismo sacudió Colombia el pasado lunes 10 de agosto, pero en medio de la emergencia, una imagen de profunda humanidad inundó las redes sociales y conmovió a miles de personas, un médico salvando a dos bebés recién nacidos a los que protegió durante la evacuación de la Clínica Panamericana en Apartadó, Antioquia.

El protagonista de esta historia es Germán Somoyar, un pediatra que priorizó la vida de sus pacientes más vulnerables frente al pánico generalizado de esta terrible catástrofe que afectó al 6º piso de la clínica, y que, ante el temor de varias madres en medio del sismo, el especialista organizó un rápido rescate para poner a salvo a los bebés de la unidad neonatal, acción reconocida por autoridades locales y usuarios de Internet que lo convirtieron en un símbolo de esperanza.

¿Qué dijo el pediatra tras salvar a los bebés del sismo en Colombia?

Durante una entrevista publicada por el gobernador Andrés Julián Rendón en redes sociales, el médico aseguró que unas mamás estaban paralizadas del miedo, y aunque la indicación era que todos evacuaran, él se regresó por los recién nacidos.

“Encontré a unas mamás en las habitaciones paralizadas del miedo. En ese momento, la iniciativa fue alentarlas a que salieran. Les indiqué la ruta de evacuación de la clínica y luego fui a la unidad neonatal, donde claramente había una necesidad mayor”, relató el doctor Somoyar

¿Cómo fue el rescate de los recién nacidos en Colombia?

Ante la urgencia de abandonar el edificio de manera segura, el personal médico tuvo que actuar con extrema rapidez, fue ahí que el equipo de la Clínica Panamericana coordinó un esfuerzo conjunto para salvaguardar a los bebés, donde acudieron inmediatamente al área de cuidados neonatales, tomaron a los recién nacidos entre sus brazos para protegerlos del colapso y descendieron seis pisos a través de las rutas de evacuación.

“Entre todo el equipo pudimos cargar a los bebés y sacarlos”, detalló el especialista sobre los angustiantes momentos que vivieron.

¿Quiénes fueron los bebés rescatados durante el sismo?

Los protagonistas involuntarios de este acto heroico fueron dos bebés de apenas unos días de nacidos, identificados por el médico como Mateo y Salomón. A pesar del riesgo latente que representó el temblor y la complejidad que implica evacuar una unidad de cuidados intensivos, ambos se encuentran en perfectas condiciones de salud.

“Todos están bien, gracias a Dios”, confirmó el pediatra.

La dedicación de Germán Somoyar no pasó desapercibida, pues a través de redes sociales el gobernador de Antioquia agradeció públicamente al médico.