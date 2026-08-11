Tragedia en Colombia: Alcalde de Pereira rompe en llanto al informar las víctimas del terremoto

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el occidente de Colombia este lunes 10 de agosto no sólo dejó decenas de personas muertas y cientos de heridos ; también dejó escenas de dolor entre quienes participan en las labores de emergencia, como ocurrió con el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, quien rompió en llanto mientras informaba sobre las víctimas y afectaciones provocadas por el movimiento telúrico.

Durante una entrevista con Noticias Caracol, el alcalde de Pereira tuvo dificultades para contener la emoción mientras entregaba el reporte de la tragedia; con la voz entrecortada, Salazar intentó continuar con la información hasta que, al terminar el enlace, el reportero que se encontraba con él se acercó para darle un abrazo.

El momento ocurrió mientras Pereira enfrenta una de las situaciones más complicadas tras el terremoto en Colombia, pues la ciudad concentra hasta ahora la mayor cantidad de víctimas mortales entre las capitales afectadas; el balance preliminar reporta 132 fallecidos y más de 570 heridos en distintas zonas del país.

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#Colombia | El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, rompió en llanto al entregar el balance de afectados por el terremoto que sacudió a Colombia este 10 de agosto de 2026. Durante el reporte, un corresponsal de Noticias Caracol protagonizó un emotivo abrazo de solidaridad con el… pic.twitter.com/UI2xSF3zbb — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 10, 2026

La emoción también quedó reflejada durante una posterior rueda de prensa, en la que el alcalde tuvo dificultades para comunicar la magnitud de las afectaciones registradas en Pereira y los trabajos que continúan para atender a las personas afectadas.

Pereira concentra el mayor número de víctimas

Pereira, capital de Risaralda, se encuentra cerca de la zona donde se localizó el epicentro del terremoto, en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó.

De acuerdo con el balance proporcionado hasta el momento, 60 personas han muerto en Pereira, mientras continúan las labores de rescate y evaluación de daños.

La ciudad también enfrenta afectaciones en infraestructura; entre los puntos de atención se encuentra el sistema de Megacable, donde 16 personas permanecían atrapadas, además de dos edificios colapsados y otros 15 sitios considerados críticos para las labores de emergencia.

El terremoto mantiene a cinco ciudades en alerta roja

Pereira no es la única ciudad que enfrenta las consecuencias del sismo. Cali, Quibdó, Manizales y Armenia también permanecen bajo alerta roja debido a los daños provocados por el movimiento.

El balance general contabiliza 86 edificios colapsados y afectaciones que también obligaron a suspender operaciones en varios aeropuertos; las autoridades mantienen las evaluaciones mientras los equipos de emergencia continúan con la búsqueda y atención de personas afectadas.

Las cifras todavía pueden cambiar conforme avancen los trabajos de rescate y las autoridades logren revisar las zonas donde las comunicaciones y el acceso se han complicado.