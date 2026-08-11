Como lo hizo México en 2017: Así buscan a los heridos bajo los escombros en Colombia tras el temblor de 7.4

Después del fuerte temblor sucedido el día lunes 10 de agosto de 7.4 en San José del Palmar-Chocó, Colombia, los equipos de rescate y mismos ciudadanos ya comenzaron a sacar a los heridos y víctimas que se encuentran bajo los escombros que dejó el movimiento telúrico.

Esta es la técnica que siguen los rescatistas para poder localizar a la gente atrapada.

Comienzan labores de rescate en Colombia

Los equipos de emergencia, unidades de asistencia, militares y hasta ciudadanos comenzaron a trabajar desde la noche para poder sacar a las personas que todavía se encuentran atrapadas debajo de las construcciones que se desplomaron luego del sismo.

Las brigadas de rescate se concentran en las zonas más afectadas por los colapsos, en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó.

Miles de voluntarios también invadieron las calles para apoyar a los rescatistas moviendo piedras y escombros con sus propias manos, incluso hasta iluminando con lámparas a los especialistas.

Así son los rescates en Colombia

Con el comienzo de los rescates también surgieron las técnicas para encontrar a más gente. Como lo hizo México en el terrible sismo del 2017, en Colombia también levantan las manos con el puño cerrado para solicitar silencio y poder escuchar gritos de auxilio o ruidos que los lleven a las víctimas.

Este tipo de técnicas buscan que se pare por un momento la maquinaria y cualquier ruido que pueda estropear el sonido de golpes, lamentos o gritos.

En las grabaciones difundidas en redes sociales se puede ver cómo, a pesar de la desesperación de salvar gente y la gran cantidad de personas alrededor, todos atienden el llamado de silencio y ponen atención a lo que se pueda escuchar.

Saldo de fallecidos y víctimas en Colombia

Según reportes de las autoridades colombianas y cadenas internacionales, la cifra confirmada de fallecidos superó la barrera de las 200 personas, al menos 213 víctimas mortales, mientras continúan las labores de remoción de escombros.

Cali, Valle del Cauca: Reporta el mayor impacto con al menos 95 fallecidos , a los que se suman 38 muertos adicionales en otros municipios del departamento del Valle del Cauca.

Reporta el mayor impacto con al menos , a los que se suman 38 muertos adicionales en otros municipios del departamento del Valle del Cauca. Pereira, Risaralda: Registra al menos 66 víctimas mortales .

Registra al menos . Quibdó, Chocó: Contabiliza 9 fallecidos .

Contabiliza . Manizales, Caldas: Reporta 5 personas sin vida.

Las autoridades reportan más de mil personas lesionadas.

Varias estructuras residenciales, comerciales e históricas sufrieron derrumbes totales o parciales, dejando a cientos de familias atrapadas y obligando a evacuaciones masivas por riesgo de réplicas.