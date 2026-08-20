¿Quién era el “R1"? El hijo de “El Tío Lako” que murió durante la detención de “El Mencho”

Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue abatido el 22 de febrero del 2026 durante un operativo y fue en este enfrentamiento que murió Rubén Guerrero Valadez, alias “El R1” o “El Láminas”, quien fuera hijo de Heraclio Guerrero Martínez, mejor conocido como “El Tío Lako”.

Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, comenzaron a surgir diversos nombres sobre quiénes ocuparían los posibles espacios de sucesión dentro de la estructura criminal, entre los cuales sobresalió el de Heraclio Guerrero Martínez, el “Tío Lako”. Este operador ha mantenido una larga trayectoria dentro de las organizaciones delictivas de la región occidente del país.

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La caída que cimbró al clan familiar en pleno operativo federal

El punto más álgido en torno a su círculo familiar ocurrió cuando su hijo, Rubén Guerrero Valadez, alias “El R1” o “El Láminas”, perdió la vida precisamente durante el mismo operativo militar en el que las fuerzas federales abatieron a “El Mencho” en febrero de 2026.

La caída de "El R1" representó un duro golpe operativo para las células armadas que respondían a esta facción en los límites territoriales de Jalisco y Michoacán.

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Los antecedentes de este grupo familiar están marcados por la violencia y la sustitución de liderazgos a lo largo de los años. Tras la muerte de su hermano Javier Guerrero Martínez, quien fue abatido en el año 2011, "El Tío Lako" asumió el mando absoluto de la célula delictiva autodenominada “Los Guerreros”, consolidando su presencia criminal en zonas estratégicas como la comunidad de Tinaja de Vargas, perteneciente al municipio de Tanhuato.

De la sombra de "El Tío Lako" al trágico final del "R1"

Asimismo, al "Tío Lako" y a su círculo cercano se les ha atribuido la autoría intelectual de diversos crímenes de alto impacto en el estado. Entre los casos más señalados se encuentra el asesinato de Enrique Hernández Salcedo, exlíder de las autodefensas en el Bajío michoacano, homicidio que se perpetró el 14 de mayo de 2015 en el centro del municipio de Yurécuaro.

Debido a su peligrosidad y su papel en la jerarquía criminal, "El Tío Lako" se convirtió en un objetivo prioritario para las corporaciones de seguridad, manteniéndose en la mira de las fuerzas federales durante más de una década de persecución e intercambio de información de inteligencia militar.

La capacidad de evasión del líder criminal quedó demostrada en noviembre de 2023, cuando logró escapar de un operativo implementado para su captura mientras se encontraba celebrando los XV años de su hija. En aquella ocasión, los anillos de seguridad y los alertamientos tempranos de sus escoltas en Tinaja de Vargas le permitieron huir antes de que las fuerzas federales pudieran cumplimentar su detención.

¿De qué murió "El Mencho"?

En cuanto a Nemesio Oseguera, de acuerdo con el documento oficial, la causa de muerte de"El Mencho" fueron heridas producidas por proyectil de arma de fuego, que derivaron en un conjunto de traumatismos torácicos, abdominales y en miembros inferiores.

Esto indica múltiples disparos que afectaron órganos vitales en el pecho, abdomen y piernas. en tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que los restos de Oseguera Cervantes fueron entregados oficialmente a sus familiares.

