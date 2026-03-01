¿De qué murió “El Mencho”? Acta de defunción revela causa de muerte del líder del CJNG

A casi una semana del operativo federal en Tapalpa, Jalisco, donde fue abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Registro Civil oficializó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

El acta de defunción número 3830, a la que tuvo acceso Azteca Noticias, confirma que el narcotraficante murió el domingo 22 de febrero de 2026 y vincula legalmente su muerte con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

¿De qué murió "El Mencho"? detalles del acta de defunción

Durante años, fuentes cercanas señalaban que "El Mencho" padecía insuficiencia renal; sin embargo, el acta de defunción confirmó que su muerte no estuvo relacionada con esa enfermedad, sino con el operativo de las fuerzas federales, luego de que fuera rastreado tras reunirse con su pareja.

De acuerdo con el documento oficial, la causa fueron heridas producidas por proyectil de arma de fuego, que derivaron en un conjunto de traumatismos torácicos, abdominales y en miembros inferiores. Esto indica múltiples disparos que afectaron órganos vitales en el pecho, abdomen y piernas.

Revelan causa de muerte de “El Menchoo”.|Plataforma Nacional de Registro Civil

Lo anterior coincide con lo informado por la Secretaría de la Defensa Nacional, que reportó que el líder murió durante su traslado aéreo a la Ciudad de México (CDMX).

En el certificado asentado el 28 de febrero en la Oficialía 14, libro 0, se detalla que la muerte de Rubén Oseguera ocurrió el 22 de febrero, a las 10:30 horas.

¿Qué pasó con el cuerpo de "El Mencho"?

Con base en el acta, el destino final del cadáver fue la inhumación. En un primer momento se manejó que, en caso de que ningún familiar reclamara el cuerpo de "El Mencho", este podría ser enviado a la fosa común.

Sin embargo, el sábado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que los restos de Oseguera Cervantes fueron entregados oficialmente a sus familiares.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el lugar al que fueron trasladados sus restos. No obstante, desde días previos se reforzó la seguridad en Aguililla, Michoacán, municipio en el que nació el capo, considerado durante años como el criminal más buscado por la DEA.