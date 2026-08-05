Funcionarios del Gobierno mexicano apoyaron a cárteles: DEA; revela nuevos presuntos líderes del CJNG

Terry Cole, director de la DEA, dijo tajantemente que, durante años, distintos funcionarios del Gobierno mexicano apoyaron a líderes de cárteles y facilitaron actividades de narcotráfico y lavado de dinero; lo anterior al emitir información sobre la oferta de recompensa por información sobre quiénes serían los nuevos líderes del CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación).

En conferencia de prensa, Cole dijo que la muerte de Nemesio Oseguera "El Mencho" no puso fin al CJNG y que su hijastro, Juan Carlos Valencia González, asumió el liderazgo del cártel.

¿Quiénes son los nuevos presuntos líderes del CJNG tras la muerte de "El Mencho"?

Estados Unidos busca a cinco presuntos nuevos líderes del CJNG, identificados como Julio Alberto Castillo Rodríguez, yerno de "El Mencho"; Hugo Mendoza Gaitán, alias "El Sapo"; Ricardo Ruiz Velazco, alias "Tripa"; Julio César Montero y Carlos Andrés Rivera.

De acuerdo con las autoridades estadunidenses, los señalados son acusados de delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas y fraude. Asimismo, se informó sobre una millonaria recompensa a quien dé información sobre estos delincuentes.

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Recompensa de 100 millones de dólares por información del nuevo líder del CJNG

El Departamento de Justicia ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Juan Carlos Valencia, alias "El Pelón", señalado como nuevo líder del CJNG, hijastro de "El Mencho", señalado como sucesor en la dirección del cártel, con cargos como el tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetaminas; lavado de dinero; corrupción con vínculos a funcionarios mexicanos.

Estados Unidos señala al CJNG como responsable de miles de muertes relacionadas con el fentanilo, descrito por la DEA como un “arma de destrucción masiva”. Además, el Departamento de Estado cancelará las visas de 65 familiares cercanos de los presuntos integrantes de la organización delictiva.

En total, se anunció una bolsa de 100 millones de dólares de recompensa para quien dé información que derive en la captura de los líderes del CJNG. La mayor parte, 25 millones de dólares, son por la cabeza de Juan Calor Valencia, alias "El Pelón".

El resto será en recompensas, desde 15 hasta 2 millones de dólares, por otros siete cabecillas y sicarios señalados. El director de la DEA aseguró que van detrás de todos aquellos que faciliten la distribución de drogas, particularmente el fentanilo. Cole fue enfático: no habrá posición política que los proteja si están ayudando a los cárteles.

