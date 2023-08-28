Racista sin antecedentes penales, el perfil del tirador en Jacksonville, Florida

El tirador blanco que disparó y mató a tres personas de raza negra en una tienda Dollar General de Jacksonville (Florida) era un joven de 21 años que compró sus armas legalmente y no tenía antecedentes penales, informaron el domingo las fuerzas del orden locales.

El tirador, Ryan Christopher Palmeter, vivía con sus padres en un suburbio de Jacksonville, dijo el sheriff T.K. Waters en una rueda de prensa. Murió de una herida de bala autoinfligida.

Las autoridades han descrito el tiroteo como de motivación racial, diciendo que el hombre había escrito "varios manifiestos" para los medios de comunicación, sus padres y las fuerzas del orden detallando su odio hacia los negros.

"No había antecedentes penales, nada", dijo Waters, añadiendo que lo único que constaba en el expediente era una llamada por violencia doméstica con su hermano. "No había banderas rojas".

Sin embargo, el sheriff dijo que Palmeter en 2017 fue retenido brevemente bajo una ley estatal llamada Ley Baker, que establece que una persona puede ser "llevada a un centro receptor para un examen involuntario" durante una crisis de salud mental.

¿Qué más se sabe del agresor?

El pistolero también dejó un testamento y una nota de suicidio que fueron recuperados por su padre, dijo el sheriff de Jacksonville.

El presidente Joe Biden señaló en un comunicado el domingo que el tiroteo se produjo el mismo día en que el país conmemoraba el 60 aniversario de la Marcha sobre Washington, escenario del famoso discurso "Tengo un sueño" de Martin Luther King Jr.

"Debemos negarnos a vivir en un país en el que las familias negras que van a la tienda o los estudiantes negros que van a la escuela vivan con miedo a ser tiroteados por el color de su piel", declaró Biden.

Jill and I are praying for the victims, their families, and the people of Jacksonville following yesterday’s shooting.



As we continue searching for answers, we must say clearly and forcefully that white supremacy has no place in America.



Here’s my full statement. pic.twitter.com/tdxxnZnPGk — President Biden (@POTUS) August 27, 2023

Un crimen de odio

El Departamento de Justicia está investigando el tiroteo como un delito de odio y un "acto de extremismo violento por motivos raciales", dijo el fiscal general Merrick Garland en un comunicado.

Waters dijo que el sospechoso fue grabado en vídeo disparando a Angela Michelle Carr, una mujer de 52 años, en su coche a la salida del Dollar General, una cadena de descuento estadounidense. A continuación entró en la tienda, donde disparó y mató a Anolt Joseph "AJ" Laguerre Jr, de 19 años, y a Jerrald De'Shaun Gallion, de 29.