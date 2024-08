Muere leyenda de la lucha libre mexicana, Villano V, a los 62 años

La lucha libre en México está de luto tras confirmarse la muerte de Ray Mendoza Jr, mejor conocido como Villano V, quien se colgó la etiqueta de leyenda por su extraordinaria trayectoria en el cuadrilátero.

A través de redes sociales, los amigos, familiares y conocidos del Villano V expresaron sus condolencias; sin embargo, una de las despedidas más emotivas la dio su hijo, quien aseguró lo honrará día con día.

¿De qué murió el luchador mexicano Villano V?

Aunque la muerte del luchador mexicano se confirmó hace algunas horas aún se desconocen las causas de muerte, se cree que podrían estar relacionadas a las lesiones que tuvo durante su etapa como profesional; sin embargo, no hay nada oficial.

La emotiva despedida de Ray Mendoza Jr, luchador mexicano que murió hoy 29 de agosto

En un extenso y triste mensaje, el hijo del luchador de 62 años se despidió de su papá, a quien le pidió cuidarlo y no soltarlo en ningún momento.

“Papá te amo con toda mi vida. Me dejas con mi corazón destrozado. Ya estas con Chely ,con mi abuelita que tanto extrañabas. Cuídame desde el cielo y nunca me sueltes por favor. Te honraré día a día. Gracias papito. No tengo palabras”, escribió en sus redes sociales.

El Hijo del Santo se sumó a las despedidas del luchador y lo reconoció como un entrañable amigo.

“Lamento profundamente el deceso de mi querido compañero y amigo Villano V. Mi más sentido pésame para su familia en especial a mi compañero Villano IV, Tomás Díaz Mendoza. Descanse en Paz”, dijo.

¿Quién era el Villano V, leyenda de la lucha libre mexicana?

Raymundo Díaz Mendoza Jr., conocido como Villano V, nació el 22 de marzo de 1962 y fue un destacado luchador mexicano. Formó parte de la renombrada Dinastía de los Villanos, debutando en 1976.

A lo largo de su carrera, participó en importantes organizaciones de lucha libre, incluyendo la Universal Wrestling Association, AAA y CMLL. Villano V se convirtió en una figura emblemática del pancracio mexicano, siendo reconocido por su habilidad y carisma.

Su trayectoria como enmascarado culminó el 20 de marzo de 2009, cuando perdió su máscara y adoptó el nombre de Ray Mendoza Jr. Su legado perdurará en la lucha libre mexicana.