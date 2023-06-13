¿Quién es Alicia Bárcena Ibarra? Nueva titular de la SRE tras renuncia de Ebrard

Un día después de la renuncia de Marcelo Ebrard como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el presidente López Obrador anunció a quien fungirá como la nueva canciller. Será la diplomática mexicana de 71 años, Alicia Bárcena Ibarra, quien hace algunos meses dejó su cargo como Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) luego de 14 años y que fungía como embajadora de México en Chile.

Con esta designación, se confirma el primer cambio en el gabinete de AMLO tras destaparse todas las corcholatas de cara al proceso interno de Morena para designar al candidato que buscará la presidencia de México en el 2024, entre los que destacan el propio Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, secretario de Gobernación.

¿Quién es Alicia Bárcena Ibarra, nueva secretaria de Relaciones Exteriores?

Alicia Bárcena Ibarra es una experimentada diplomática mexicana, egresada por la UNAM en 1971 como bióloga y distinguida investigadora de la misma institución, además de presumir una Maestría en Administración Pública por la Universidad de Harvard.

Su penúltimo cargo fue en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), concretamente en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), donde durante 14 años fungió como Secretaria Ejecutiva, antes de ser nombrada por el propio Marcelo Ebrard como embajadora de México en Chile.

Desde el 14 de julio de 2022, Bárcena Ibarra se desempeñó como embajadora en el país sudamericano, sitio al que accedió tras su vasta experiencia en otros ámbitos de gran relevancia a nivel internacional, pues previo previamente también fue Secretaria General Adjunta de Gestión en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y cumplió tareas como Jefa de Gabinete y como Jefa Adjunta de Gabinete de Kofi Annan, entonces Secretario General de la ONU.

De igual forma, Alicia Bárcena tiene en su historial la distinción Honoris Causa por la Universidad de Oslo, Noruega, por la Universidad de La Habana, Cuba, y por la Universidad Autónoma de México (UNAM).

Experiencia de Alicia Bárcena Ibarra, nueva titular de la SRE

Secretaria Ejecutiva en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Secretaria General Adjunta de Gestión en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

Directora de la División de Medio Ambiente y Asentamientos Humanos (ONU).

Coordinadora del Programa de Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe del Programa de la ONU para el Desarrollo.

Coordinadora del Proyecto Ciudadanía Ambiental del Programa de la ONU para el Medio Ambiente.

Directora del Consejo de la Tierra, organización no gubernamental con sede en Costa Rica.

Profesora e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Así anunció @lopezobrador_ la designación de Alicia Bárcena como nueva titular de la #SRE pic.twitter.com/z011WHl7MW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 13, 2023

¿Cuándo llegará Alicia Bárcena a la Secretaría de Relaciones Exteriores?

Durante la conferencia de prensa del presidente AMLO, se informó que Alicia Bárcena asumirá su puesto como nueva titular de la SRE dentro de 10 días, por lo que se espera su llegada al gabinete el viernes 23 de junio, tras concluir su breve periodo al frente de la embajada de México en Chile.

De esta forma, la Secretaría de Relaciones Exteriores tendrá a su nueva dirigente para el último año del mandato de López Obrador.

¿Por qué Marcelo Ebrard dejó la SRE?

Marcelo Ebrard dejó su cargo como canciller luego de anunciar que empleará todos sus esfuerzos en convertirse en el candidato de Morena para las elecciones presidenciales de 2024, sitio por el que competirá con otros funcionarios en activo como Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco.