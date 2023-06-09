Las opciones de la 4T: ¿Quién es la corcholata más joven?

A poco menos de un año de las elecciones 2024 por la presidencia, hay quienes ya levantan la mano para ser seleccionados como candidato o candidata por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) junto a sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), a este grupo se le conoce como "corcholatas", pero ¿quién es el más joven?

¿Quiénes son los candidatos para las elecciones 2024?

Las principales corcholatas del presidente AMLO son cuatro; sin embargo, hay más que entran en el proceso interno de Morena, los cuales también serían nombrados de esta manera:



Corcholatas de AMLO que buscan la silla presidencial|Twitter

¿Qué edad tienen las corcholatas?

Recientemente, los aspirantes a candidato por la presidencia han dado de qué hablar, pues las personas se interesan por su formación, los cargos que han ocupado, así como su edad.



Claudia Sheinbaum nació el 24 de junio de 1962, por lo que próximamente cumpliría 61 años.

nació el 24 de junio de 1962, por lo que próximamente cumpliría 61 años. Marcelo Ebrard nació un 10 de octubre de 1959, por lo que este año cumpliría 64 años.

Adán Augusto López cumple años el 24 de septiembre de 1963, es decir, este año cumpliría 60 años.

Ricardo Monreal nació el 19 de septiembre de 1960, por lo que actualmente tiene 62 años.

Fernández Noroña nació el 19 de marzo de 1960, actualmente tiene 63 años.

Manuel Velasco cumple años el 7 de abril de 1980, por lo que hoy en día tiene 43 años.

El más joven de los candidatos a la presidencia de 2024 por parte de Morena y aliados es Manuel Velasco, del partido Verde.

¿Quién será el candidato de Morena para contender en elecciones 2024?

Será el próximo 11 de junio cuando el partido guinda, defina el método de elección del candidato presidencial a través de una conferencia de prensa donde se encontrarán los candidatos que buscan ser el elegido.