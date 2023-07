¿Quién es Ardelio Vargas Fosado? Exsubsecretario de Desarrollo Político en Puebla

Ardelio Vargas, presentó la renuncia a su cargo como subsecretario de Desarrollo Político en la Secretaría de Gobernación del estado de Puebla, ¿quién es Ardelio Vargas Fosado?

Vargas Fosado, es un Licenciado en Derecho que nació en el año de 1955 en Huauchinango, Puebla. Sus inicios en la política los comenzó en el Partido Revolucionario Institucional, sin embargo después trabajó durante uno de los gobiernos del Partido Acción Nacional.

Entre los años de 1994 y en 2000, Vargas Fosado se desempeñó como delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional en los estados de Chiapas y Oaxaca. Posteriormente del año 2000 al 2005, fue director de Investigación y Seguridad del CISEN.

Ardelio Vargas Fosado trabajó en la extinta Policía Federal

Entre el año de 2005 al 2006, Ardelio Vargas Fosado trabajó como jefe del Estado Mayor de la Policía Federal y para el siguiente año, entre 2006 Y 2007, se desempeñó como comisionado de la Policía Federal Preventiva en la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Entre los años de 2011 y 2013, Ardelio fue secretario de Seguridad durante el gobierno estatal de Rafael Moreno Valle en Puebla. Entre el 2013 y 2018 fue delegado del Instituto Nacional de Migración, durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Presidente AMLO advierte sobre antecedentes de Ardelio Vargas Fosado

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló que el gobierno federal entregó al gobierno de Puebla la información del ahora exsubsecretario, Ardelio Vargas Fosado.

El Presidente Obrador señaló que fue la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, quien le informó sobre el caso, además de que entregaron un expediente para su conocimiento, al gobernador del estado de Puebla, Sergio Salomón. AMLO: “No sabemos si es culpable o no, pero si trabajó en la Policía Federal, sí tuvo vínculos con García Luna y nosotros no queremos nada que tenga que ver con esta gente”.

Aún no se sabe si Ardelio Vargas Fosado, es culpable o no de algún delito, sin embargo el hecho de haber trabajado en la Policía Federal lo vincula en automático con Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos. AMLO: “Sí trabajo en la Policía Federal, sí tuvo vínculos con García Luna”.