“El Güerito de Tepito": El niño promesa de 14 años que salió con el Canelo Álvarez

El boxeo juvenil tiene una nueva gran cara. Se trata de Juan “El Güerito de Tepito”, quien a sus 14 años ya es conocido como uno de los niños más influyentes de México, pues el pasado 4 de mayo, apareció junto a Canelo Álvarez previo a su pelea contra Jaime Munguía, se tomó fotos y consolidó su imagen nacional.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) acudió a visitarlo a su campo de entrenamiento para conocer su historia, una que está marcada por el lema de “origen no es destino”, pues pese a crecer en uno de los barrios más peligrosos de la Ciudad de México, en Tepito pone el ejemplo de cómo no caer en las drogas y la delincuencia.

“Aprendí disciplina y buenos hábitos”, asegura el jovencito, quien cursa el tercer grado de secundaria, pero que alterna sus estudios con arduos entrenamientos, como sus idas a la montaña, en las que se despierta a las 4 de la mañana para mantenerse como uno de los mejores boxeadores de su edad.

¿Cómo llegó al boxeo “El Güerito de Tepito”?

Previamente, el equipo de Azteca Deportes ya había platicado con la joven promesa, donde recalcó el momento que ahora comparte para FIA: un golpe en el rostro lo llevó a los cuadriláteros, cuando entrenaba para ser futbolista.

“Empecé (en el box) porque me pegaron. Yo jugaba futbol y estábamos en el banquillo, antes de salir un niño me tocó y cuando me volteo, ¡pum!, me pegó, me puse a llorar y no me defendí", aseguró en su momento, pues ahora agregó que no busca ningún tipo de venganza, sino al contrario, le agradece por cambiar su estilo de vida y llevarlo al box.

“El Güerito de Tepito” fue abandonado por su madre

Para TV Azteca, el joven también revelado haber sido abandonado por su madre, una anécdota que platica con reflexión y que no le impidió seguir motivado por su futuro, pues ahora también se ha convertido en un ejemplo para otros niños de Tepito, quienes siguen su camino lejos de las calles.

“Mi mamá me dejó botado desde chiquito, y pues mi papá apenas salió a reconocerme”, explica “El Güerito de Tepito”, quien sigue creciendo en popularidad y aumentando su legado rumbo al profesionalismo, pues su objetivo es seguir el ejemplo de Saúl Álvarez convertirse en campeón mundial.