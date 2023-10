“El Güerito de Tepito": El niño de 13 años que creció sin padres y ahora se dedica al boxeo

Uno de los lugares icónicos para el boxeo mexicano, pero en particular para los originarios de la Ciudad de México, es el barrio de Tepito, ubicado en la colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc. Este lugar ha sido cuna de pugilistas históricos y reconocidos, por lo que no es de extrañar que al interior de varios de sus gimnasios se encuentren historias de futuro éxito.

Uno de los ejemplos más vivos es el que el equipo de Azteca Deportes se encontró con Juan, “El Güerito de Tepito”, quien no solo presume orgulloso el barrio de donde salió, sino que además es el reflejo de cómo el deporte te puede salvar de los peligros, riesgos y crímenes que hay en las calles.

¿Quién es Juan “El Güerito de Tepito” y cómo llegó al boxeo?

El pasado de Juan respalda su imponente y ejemplar dedicación al boxeo, pues sus sueños de convertirse en campeón mundial están cimentados en cómo tuvo que lidiar con crecer sin ninguno de sus dos padres, pues las tentaciones de la calle se alejaron gracias al deporte.

“Mi mamá me dejó botado desde chiquito, y pues mi papá apenas salió a reconocerme”, explica “El Güerito de Tepito”, quien además contó cómo una pelea en la escuela lo incentivó a involucrarse en el boxeo y dejar de lado el futbol.

“Tengo 13 años y empecé (en el box) porque me pegaron. Yo jugaba futbol y estábamos en el banquillo, antes de salir, cuando un niño me tocó y cuando me volteo, ¡pum!, me pegó, me puse a llorar y no me defendí", afirmó Juan, quien desde entonces despertó su pasión por el pugilismo.

Juan espera poder llevar en alto la bandera de Tepito alrededor del mundo

"A Tepito lo llevo en el corazón, es mi barrio, es de donde soy”, afirma el joven de apenas 13 años, quien espera poder convertirse en campeón mundial de boxeo y dejar en alto el nombre de su barrio. Para conseguirlo, el “Güerito” lleva un estilo de vida diferente al habitual para alguien de su edad.

“Casi no tengo tiempo para jugar. Yo me paro a las 6, me voy a correr, vengo a entrenar, me regreso a comer, me voy a la escuela y salgo hasta las 8"

Por otro lado, no dejó escapar la oportunidad para presumir que su ídolo es Saúl Álvarez, a pesar de que “a muchos no les gusta”. “A mí me gusta Canelo. Cómo boxea, la pegada, cómo se mueve arriba del ring, cómo esquiva todos los golpes, cómo contraataca y pega abajo”, especificó Juan, pues podría verse reflejado en él dentro de algunos años.