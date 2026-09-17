¿Quién es “El Señor de la T”? Cae el coordinador del CJNG que aterrorizaba Michoacán

Este jueves 17 de septiembre, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció un golpe contra el crimen organizado en el estado de Michoacán. Autoridades de los tres niveles de gobierno lograron la captura de Manuel Alejandro “N”, alias “El Señor de la T”, señalado como operador clave del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, grupo delictivo con actividad en varias localidades.

Los elements de seguridad informaron que la detención forma parte de los acuerdos de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

¿Quién es "El Señor de la T"?

Las investigaciones federales y estatales identifican a Manuel Alejandro “N” como un coordinador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Es considerado uno de los principales generadores de violencia en los municipios que forman parte de la zona del Bajío michoacano.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, instruida por la Presidenta @Claudiashein, fue detenido en Michoacán Manuel Alejandro “N”, alias “El Señor de la T”, identificado como coordinador regional del CJNG y generador de violencia, relacionado con extorsión,… pic.twitter.com/RC0TEz645V — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 17, 2026

¿Dónde operaba "El Señor de la T"?

Según los reportes brindados por el mismo secretario, García Harfuch, la presencia y operación delictiva de Manuel Alejandro "N", "El Señor de la T", se concentraba principalmente en cinco zonas claves:



Municipios: Angamacutiro, Penjamillo y Panindícuaro.

Angamacutiro, Penjamillo y Panindícuaro. Otras zonas: José Sixto Verduzco y Puruándiro.

¿Por qué delitos se le señalan al operador del CJNG?

Las carpetas de investigación indican varios delitos graves a los que se le señalan, vinculados a las actividades de su célula criminal en el estado de Michoacán.



Extorsión y secuestro: Cobro de cuotas y privación ilegal de la libertad contra familias y sectores productivos

Cobro de cuotas y privación ilegal de la libertad contra familias y Otros ilícitos: Homicidio, desaparición de personas y comercio de drogas al menudeo.

Así fue el operativo contra "El Señor de la T"

La detención se realizó con cautela por un despliegue conjunto entre dependencias de seguridad e inteligencia.

Las fuerzas federales que integraron el operativo fueron la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y SSPC. Además de la Fiscalía General de la República, FGR, la Fiscalía de Michoacán y la policía estatal.

¿Cuál es la intención de este tipo de operativos?

Con esta captura, las autoridades buscan restar fuerza a los grupos armados que presionan a comerciantes y productores del campo en la entidad.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.