“Pagamos impuestos y el gobierno nos da atole con el dedo”: productores aguacateros exigen seguridad en Michoacán

México y EU han acordado reforzar la seguridad en las zonas aguacateras de Michoacán, esto después del “manotazo” del país del norte. Con esto viene la detención de “El Vikingo”, por presuntos cobros de cuotas y amenazas contra comerciantes.

El empresario, Juan Carlos Venegas, aguacatero de Michoacán, señala que es un reto que llegue fruta a Estados Unidos y aunque ya se reactiva el envío de aguacate, el tema de los cobros de piso, asaltos y asesinatos en Uruapan es otra atenuante y grave problemática para este sector productivo con la falta de voluntad política del gobierno federal.