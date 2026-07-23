Así quedó la estructura del CJNG tras la muerte de “El Mencho"; el “Pelón” queda a la cabeza

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", marcó un punto de inflexión en el narcotráfico en México, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene nuevo líder. Aunque durante años se especuló sobre quién heredaría el mando, la estructura que hoy identifican las autoridades estadounidenses coloca a Juan Carlos Valencia González, alias "El Pelón", al frente de la organización.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el CJNG mantiene una estructura jerárquica en la que varios operadores controlan áreas estratégicas como el tráfico de drogas sintéticas, el lavado de dinero, el reclutamiento de sicarios y la expansión territorial.

La reorganización ocurre mientras Washington mantiene una ofensiva contra las finanzas del grupo criminal, con sanciones a más de 50 personas y entidades mexicanas vinculadas al "grupo terrorista" CJNG.

Today, in a sweeping action to confront narcoterrorism, Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned over 50 Mexican individuals and entities linked to the terrorist Cartel de Jalisco Nueva Generacion, which is responsible for a significant proportion of fentanyl and… — Treasury Department (@USTreasury) July 23, 2026

¿Cómo quedó la estructura del CJNG tras la muerte de "El Mencho"?

Con base en información del Departamento del Tesoro y de investigaciones del gobierno estadounidense, el organigrama de la organización quedó integrado de la siguiente manera:



Juan Carlos Valencia González, "El Pelón" : señalado como el nuevo líder del CJNG .

: señalado como el . Gonzalo Mendoza Gaytán, "El Sapo" : uno de los principales operadores y segundo al mando.

: uno de los principales operadores y segundo al mando. Audias Flores Silva, "El Jardinero" : otro de los mandos más importantes de la organización hasta su captura el pasado 27 de abril.

: otro de los mandos más importantes de la organización hasta su captura el pasado 27 de abril. Carlos Andrés Rivera Varela, "La Firma" : de nacionalidad colombiana y presunto líder de sicarios del CJNG .

: de nacionalidad colombiana y presunto . Francisco Javier Gudiño Haro, "La Gallina" : presunto integrante de la estructura financiera.

: presunto integrante de la estructura financiera. Julio César Montero Pinzón, "El Tarjetas" : señalado como colaborador en operaciones del CJNG .

: señalado como colaborador en operaciones del . Julio Alberto Castillo Rodríguez, "El Mayate": integrante de alto nivel y responsable de áreas estratégicas dentro del cártel, está casado con Jessica Johanna Oseguera González, hija de "El Mencho".



¿Quién es "El Pelón", el nuevo líder del CJNG?

Juan Carlos Valencia González, conocido como "El Pelón", "El 03" o "JP", es identificado por autoridades estadounidenses como el nuevo líder CJNG.

Es hijastro de "El Mencho" y desde hace varios años figuraba entre los posibles sucesores del fundador del grupo criminal. Tras la muerte del líder histórico, diferentes investigaciones estadounidenses lo ubican como la cabeza de la organización.

Estatus: Libre (prófugo).

¿Quién es Gonzalo Mendoza Gaytán, "El Sapo"?

Es considerado uno de los operadores más violentos del CJNG y responsable del reclutamiento de nuevos integrantes. También ha sido identificado como jefe regional en Jalisco y uno de los hombres de mayor confianza dentro del grupo criminal. Ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro desde 2019 y nuevamente señalado en 2025.

Estatus: Libre (prófugo).

¿Quién es Audias Flores Silva, "El Jardinero"?

Fue uno de los principales comandantes regionales del CJNG, con operaciones en Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Michoacán y Guerrero. Estados Unidos lo acusa de controlar laboratorios clandestinos de metanfetamina, rutas de tráfico y operaciones armadas del cártel. En abril de 2026 fue capturado por autoridades mexicanas.

Estatus: Detenido.

¿Quién es Carlos Andrés Rivera Varela, "La Firma"?

Conocido también como "El Colombiano", es identificado por autoridades estadounidenses como un operador ligado al tráfico internacional de drogas, líder de sicarios y coordinador de logística del CJNG. Forma parte de la estructura de mando señalada por el Departamento del Tesoro.

Estatus: Libre (prófugo).

¿Quién es Francisco Javier Gudiño Haro, "La Gallina"?

Es señalado por Estados Unidos como integrante de la red financiera y operativa del CJNG. Su nombre aparece entre las personas sancionadas por facilitar actividades del grupo criminal y apoyar su funcionamiento económico.

Estatus: Libre (prófugo).

¿Quién es Julio César Montero Pinzón, 2El Tarjetas?

Figura entre los presuntos integrantes de la estructura criminal sancionada por el Departamento del Tesoro. Las autoridades estadounidenses lo relacionan con actividades de apoyo logístico y financiero para el CJNG.

Estatus: Libre (prófugo).

¿Quién es Julio Alberto Castillo Rodríguez, "El Mayate"?

Alias "El Mayate", es uno de los hombres de mayor rango dentro del CJNG. Autoridades estadounidenses lo consideran un integrante clave en la dirección de operaciones del grupo y lo han incluido en distintos paquetes de sanciones financieras. Además, es identificado como yerno de "El Mencho".

Estatus: Libre (prófugo).

¿Por qué Estados Unidos busca desmantelar la nueva cúpula del CJNG?

Para Washington, el CJNG sigue siendo una de las organizaciones criminales con mayor capacidad para traficar fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína hacia territorio estadounidense.

Por ello, el Departamento del Tesoro mantiene sanciones económicas y el Departamento de Justicia continúa promoviendo acusaciones penales contra varios de sus principales dirigentes, además de buscar afectar la red empresarial y financiera que sostiene al grupo.

