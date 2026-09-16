¿Quién es Gertrudis Bocanegra? La historia de la heroína de Pátzcuaro en la Independencia de México

Durante los festejos del Grito de Independencia de este 15 de septiembre, resonaron nombres fundamentales para la historia de nuestro país. Entre ellos destacó el de Gertrudis Bocanegra, una mujer cuya valentía dejó una huella en el estado de Michoacán y en la lucha insurgente de 1810.

¿Quién es Gertrudis Bocanegra y por qué fue figura en la Independencia de México?

¿De dónde era Gertrudis Bocanegra?

María Gertrudis Bocanegra Mendoza nació el 11 de abril de 1765 en Pátzcuaro, Michoacán.

Al ser hija de un comerciante español y de una mujer de origen mestizo, la posición social de su familia le permitió acceder a la educación básica, algo poco común para la época.

A los 19 años se casó con Pedro Advíncula de la Vega, mostrando un carácter decidido desde muy joven.

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Gertrudis Bocanegra y su rol en la Independencia de México

Al iniciar la Guerra de Independencia en 1810, Gertrudis no dudó en respaldar el movimiento. Convenció a su esposo y a su hijo de sumarse a las tropas insurgentes en Michoacán.

Ambos perdieron la vida en enero de 1811 durante la batalla del Puente de Calderón, donde las fuerzas de Miguel Hidalgo sufrieron una importante derrota.

A pesar de la muerte de sus familiares, mantuvo su compromiso con la lucha.

Gertrudis Bocanegra era espía y mensajera

Lejos de retirarse, Gertrudis se convirtió en una pieza clave para los rebeldes en las zonas de Pátzcuaro y Tacámbaro.

Se encargó de recolectar armas, dinero y recabar información crucial para los combatientes.

Convenció a más personas para unirse al movimiento y armó redes de conspiradores en la región.

Así murió Gertrudis Bocanegra

En 1817, durante un plan para tomar Pátzcuaro, la interceptaron y la tomaron como prisionera. A pesar de los interrogatorios y las amenazas de las autoridades reales, nunca reveló los nombres de sus compañeros. Fue condenada a muerte por el delito de sedición.

El 11 de octubre de 1817 la fusilaron a los 52 años frente en la plaza de Pátzcuaro, dirigiendo unas palabras finales al pueblo para pedirles que mantuvieran la lucha por la libertad.

Reconocen a Gertrudis Bocanegra

Años después, en 1823, el Congreso Constituyente reconoció de forma oficial su aportación al movimiento de Independencia y asignó una pensión a sus hijas supervivientes.

Este 15 de septiembre 2026 también se le mencionó durante el Grito de Independencia, lo que recuerda el esfuerzo de quienes dieron todo porque México fuera libre.