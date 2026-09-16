Grito de Independencia del 15 de septiembre: Ver EN VIVO y ONLINE el programa de EL GRITO DE MÉXICO de Azteca UNO previo al 16 de septiembre; concierto y lista de invitados de la noche mexicana
Prepárate para dar “EL GRITO DE MÉXICO” en compañía de nuestros conductores Alex Garza y Kike Mayagoitia, quienes nos llevarán de la mano en esta mágica noche.
¿A qué hora inicia el programa "El Grito de México"?
¡Tendremos una cobertura del minuto a minuto de todo lo que suceda en el programa especial "El Grito de México" por Azteca UNO! Tendremos invitados especiales, musicales inolvidables que nos harán sentir orgullosos de nuestras raíces y por supuesto, el momento estelar de la noche donde todos los mexicanos se unirán a una sola voz para gritar: ¡Viva México! Así que no te pierdas de nada, al terminar el noticiero Hechos Noche.