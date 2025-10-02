¿Qué es la libertad? Más que un concepto, es la capacidad de actuar, pensar y decidir sin imposiciones externas, y de defender los derechos que permiten vivir con dignidad.

Este es el eje central del documental “La Revolución de la Libertad”, presentado por Ricardo Salinas Pliego y Juan Miguel Zunzunegui, que invita a los ciudadanos a reflexionar sobre nuestro panorama actual.

“La Revolución de la Libertad”: Más allá de las ideologías

La producción realiza un recorrido histórico que cuestiona las ideologías empleadas por distintos gobiernos para moldear la manera de pensar de las nuevas generaciones.

El documental enfatiza que las conquistas sociales y las oportunidades actuales no son concesiones del poder, sino el resultado de la participación activa de los ciudadanos.

“La Revolución de la Libertad” invita a las nuevas generaciones a conocer la historia, cuestionar narrativas oficiales y comprender que la libertad requiere participación, conciencia y compromiso ciudadano.

¿Cuándo se estrena la serie “La Revolución de la Libertad”?

La serie compuesta por 10 capítulos, invita este lunes 6 de octubre a cuestionar si realmente estamos valorando, defendiendo y ejerciendo la libertad que poseemos. ¿Por dónde se podrá ver?

